GLOSA: Nekoncertuj a vyhraješ. Český slavík se ztrácí sám v sobě

Tak tohle jsem opravdu... čekal. Narážek na Mistrovo ikonické poděkování za každého dalšího Slavíka do sbírky jsme se v průběhu večera dočkali dost, i tak si je však dovolím vypůjčit jako vyjádření pocitu z výsledků. Zklamání se nekoná, to by mu muselo předcházet nějaké očekávání.

Letos se víceméně předpokládalo, že v pěvecké kategorii zvítězí Marek Ztracený, jehož kariéra v poslední době připomíná hollywoodský film, jak sám poznamenal v děkovné řeči. Stalo se, čili je vše v pořádku.

Ztracený je dokonalou definicí ryze mainstreamového interpreta. Nemá nijak výjimečný hlas, ale je rozpoznatelný. Píše omyvatelné nekonfliktní písničky. Je za ním mediálně vděčný životní příběh a je stravitelný pro všechny generace. Nemíchá se do politiky, není přehnaně „klusovsky“ sluníčkářský, ani z něj nepadají výroky, jež by jeho posluchače mátly nebo znepokojovaly.

Pojďme se dojmout

Pomyslný „průměrný“ český hudební fanda má prostě rád své jisté a výsledky Českého slavíka to potvrzují. Mirai a Kryštof se svými „svazácky“ optimistickými discopříběhy se mohou snažit, jak chtějí. Vydá-li po několika letech album teplický Kabát, na němž Pepa Vojtek pěkně od podlahy zaryčí, že Rumcajs miloval Manku, jde si konkurence odpočinout na střídačku.

Stejně tak početný dav uctívačů hlasu Lucie Bílé nedopustil, aby se jeho věčně rozesmátý a sebedojímavě moralizující idol nestal zpěvačkou roku. Ona kunderovská kýčovitá slza nad sebou samým kanula v přímém přenosu z očí hned několika přítomným, nejmarkantněji při vzpomínce na Hanu Zagorovou nebo při pěveckém vystoupení Vojtěcha Dyka. Další věc, již slavnostní udílení cen odhalilo o současném středním proudu, je jeho sebezahleděnost a konzervativnost. Nic, co by narušilo jeho pořádky, tu nemá místo.

Na Řezníka řezníka

Leccos o tom prozradilo vyhlašování kategorie hip hop a rap, kam se nedostavil nikdo z oceněných. Jediný Marpo za sebe vyslal náhradníka Jakuba Koháka, o zlatých ATMO music a stříbrném Calinovi, který se stal rovněž objevem roku, jako bychom ani nevěděli, že existují.

Český slavík nestojí o to, aby někdo poukazoval na jeho zamřelost. A najde-li se takový rebel, vypořádáme si to s ním hezky s noblesou a blahosklonným vtipem, abychom mu ukázali, kdo je nad věcí a kdo je zlý, zapšklý a nepřející morous. Řeč je o loňském výstupu rapera Řezníka, který ťal nekompromisně do živého. Letos na to tvůrci přímého přenosu zareagovali tím, že pozvali skutečného řezníka a „žertovně“ mu vymýšleli raperské jméno. MC Sulc, jak vtipné...

Kdo chce uspět, nesmí zkrátka vybočovat, provokovat, znepokojovat a vůbec nejlépe udělá, nebude-li ani vydávat desky a koncertovat. Povzdech Vojtěcha Dyka, který připomněl, že v předešlých letech, kdy vydával desky a koncertoval, nedostal žádné Slavíky, kdežto letos byl na druhém místě za jedinou píseň, již nově nazpíval. Co z toho plyne? Mlč, nezpívej, moc na sebe neupozorňuj a zlato tě nemine.