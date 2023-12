Dárky od filharmonie: Adam, Felix či Bedřich

Adam Plachetka s Mozartem, silvestr s Felixem a začátek Roku České hudby s Bedřichem. Tak bude vypadat konec roku 2023 a první dny toho nového pro všechny, kteří toto období budou trávit v blízkosti Komorní filharmonie Pardubice. Orchestr totiž nabídne zcela neobyčejné zážitky.

Prosincové abonentní koncerty, které se v Sukově síni Domu hudby uskuteční od 18. do 20. prosince, přivedou mimořádného hosta. „Bude jím Adam Plachetka, v současnosti nejúspěšnější český basbaryton, v jehož podání zazní výběr árií z oper Wolfganga Amadea Mozarta. Ty patří do pěvcova stěžejního repertoáru, v němž exceluje prakticky na všech prestižních operních scénách včetně Metropolitní opery v New Yorku. Pěvcův záskok právě na této zámořské scéně nám předloni již dojednanou spolupráci nakonec překazil, o to víc se těšíme na jeho hostování nyní v předvánočním čase,“ řekla koncertní manažerka filharmonie Vladislava Kopecká.

Stalo se již tradicí, že poslední den roku zve filharmonie své posluchače nejen k slavnostnímu přípitku se sklenkou sektu, ale především k mimořádnému odpolednímu koncertu, kterým posluchače naladí na silvestrovské oslavy.

Tentokrát se 31. prosince chopí v 16 hodin v Domě hudby taktovky a svého saxofonu Felix Slováček mladší. Na programu bude hudba klasická, ale i filmová a hity známé z muzikálů.

„Skutečnou raritou bude premiérové uvedení Rapsodie v modrém George Gershwina v nové aranži, kterou nám takříkajíc přímo na tělo vytvořil pardubický hudebník, skladatel a aranžér Vladimír Popelka,“ uvedla Vladislava Kopecká. Spolu s orchestrem vystoupí také Anna Julie Slováčková a klavírista Vjačeslav Grokhovskij.

Rok 2024 bude nejen Rokem České hudby, ale připomeneme si také dvousté výročí od narození českého skladatele Bedřicha Smetany. A právě tyto dvě události akcentovala ve svém dramaturgickém plánu pardubická filharmonie, která i přes své nástrojové obsazení naprosto netradičně uvede Smetanův cyklus symfonických básní Má vlast.

„Toto erbovní dílo Bedřicha Smetany nepatří k repertoárovým kusům komorního orchestru, její uvedení si vyžádá angažování více než dvou desítek dalších hráčů. Kdo by chtěl vidět a slyšet, jak se s takovým titulem naše filharmonie pod taktovkou svého šéfdirigenta Stanislava Vavřínka vypořádá, neměl by s nákupem vstupenek moc váhat, protože mizí opravdu rychle,“ řekla Vladislava Kopecká.

Koncerty s tímto cyklem jsou v plánu čtyři, 15., 16. a 17. ledna v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích a v neděli 21. ledna ve Fibichově sále Muzea Chrudim, vždy v 19 hodin.

Zbývající vstupenky jsou k dostání na webu orchestru kfpar.cz, v infocentru u Machoňovy pasáže, případně budou k dispozici před koncertem přímo na místě, pokud do té doby nebude vyprodáno.