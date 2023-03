S Richardem jsme se životem prochechtali, vzpomíná Finková na Genzera

Koučka účastníků show Tvoje tvář má známý hlas patří k často obsazovaným muzikálovým herečkám, ovšem v posledních měsících objíždí Česko spolu s kamarádkami herečkami Sandrou Pogodovou a Jitkou Asterovou s vlastní talk show Sirény na cestách. I o té promluvila v rozhovoru.

Nedávno jsem viděla vaše hudební klipy „Kdo nezpívá, nemá hit“ a romantické „Neodcházej“ – to byla vaše éra se zpěvákem Pavlem Nohou. Čím pro vás tohle období druhé poloviny 80. let bylo?

Vzpomínám na to jako na období velké srandy. Byla jsem mladá, lehce po pubertě a celý svět byl přede mnou. Ale vždycky jsem stála pevně na nohou, tak jsem si ani tehdy nemyslela, že se ze mě svět zblázní.