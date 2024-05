Formule 1 se vrací do Prahy. Vettelův mistrovský vůz okouzlí na Red Bull Showrun

Říkal jí Kinky Kylie.

„Má pevný zadek, je pružná a hezká na pohled,“ popsal v roce 2011 Sebastian Vettel svou modrou krásku. Jméno docela trefil.

Formulím dával přezdívky od chvíle, co mezi elitu motorsportu vstoupil. Na RB7 má ale přece jen silnější vzpomínky. Před třinácti lety byl díky ní neporazitelný.

Z devatenácti závodů jich Red Bull vyhrál dvanáct – Vettel jedenáct, jeho kolega Mark Webber jeden. Až na Velkou cenu Koreje dominovali ve všech kvalifikacích a v Poháru konstruktérů stanovili nový rekord v počtu 650 bodů.

Druhý titul mistra světa ze čtyř byl pro Vettela samozřejmostí.

Teď RB7 většinu roku odpočívá v továrně v britském Milton Keynes, kde ji v chodu udržuje parta mechaniků. A přibližně pětkrát za rok vyrazí po světě v rámci akce Red Bull Showrun.

Třeba loni se s ní shledal i zmiňovaný Vettel na slavné Nordschleife – Severní smyčce na Nürburgringu, kde se ve formuli 1 závodilo naposledy v roce 1976. Přišlo se podívat přes 60 tisíc lidí.

„A mně se hned vybavila spousta vzpomínek, když jsem do ní usedl,“ líčil německý pilot.

NA NÜRBURGRINGU. V roce 2023 se Sebastian Vettel se svou RB7 projel po legendární Severní smyčce - Nordschleife.

RB7 už se objevila i v New Yorku na Páté Avenue, na sjezdovce v rakouských Alpách, nebo v řecké Soluni. Když ji vzal Sergio Pérez na projížďku do Mexico City, přišlo se podívat 130 tisíc fanoušků.

„Neuvěřitelné. Něco takového jsem si nepředstavoval ani v nejdivočejších snech,“ líčil pak populární Checo.

Před třemi lety projela i Českem v rámci road tripu From Castle to Castle.

A letos se vrátí.

Městská show

To datum si zapište do kalendářů.

17. srpna Prahu ovládne Red Bull Racing. Tým, v němž momentálně Max Verstappen míří za čtvrtým titulem mistra světa ve formuli 1. Ne, nepřivezou současný stroj RB20, ale i RB7 pochází z dílny mága Adriana Neweyho.

„Je to vůz, který má výkon 750 koní, osmiválcový motor o objemu 2 400 cm3, dokáže točit až 18 000 otáček za minutu. Váží přibližně 650 kilogramů a z 0 na 100 km/h zrychlí za méně než tři vteřiny. Takže dělá fakt velký rámus,“ směje se Chris Gregory. Muž, který má podobné Showruny na starosti.

Kdo s RB7 přijede?

TAKHLE NĚJAK TO VYPADÁ. Za rok se akce s názvem Red Bull Showrun představí na pěti místech na planetě.

Jména pilotů zatím Red Bull zveřejňovat nechce, ale fanoušci se mohou těšit na donuty na silnici, drifty, rychlé průjezdy zatáček a spoustu zábavy.

Co to ten Showrun vlastně je?

Městská show, zábava a spoustu silných motorů. Z uzavřených okruhů se závodní jezdci přesouvají do centra měst nebo ikonických ulic, kde své stroje představují veřejnosti.

„Když přivezeme celou show do města, je to obvykle poprvé, co většina diváků naživo vidí závodní monopost. Když ho poprvé spatří a slyší zblízka, jsou šokováni, jak je rychlý a hlasitý. Na konci show vždy jásají a my jsme nadšení, že můžeme Red Bull Showrun představit právě v Praze,“ tvrdí koordinátor akce Gregory.

Hrad, nebo Staroměstské náměstí?

Kde se bude celá událost odehrávat?

Ani to v tuhle chvíli Red Bull nechce prozradit, má ale rozhodně jít o lokalitu v centru Prahy. U Hradu? Na Staroměstském náměstí? Na tom Václavském? Nebo snad někde úplně jinde?

Vše se podle organizátora včas dozvíte.

Jisté je, že bude možné koupit si místo na mobilních tribunách, které kvůli akci v Praze vyrostou. Další informace o vstupenkách se objeví na začátku června.

Tak či tak čeká organizátory vskutku složitá akce.

Formule 1 pochopitelně miluje hladký povrch. Prostě proto, že na něm může jet co nejrychleji. Jenže ten v centru Prahy úplně není. Hlavní město se vyznačuje naopak velkým množstvím úseků s kostkami, kanály. I proto musí být formule před akcí upravena.

„Má vyšší světlou výšku než v době, kdy s ní Sebastian Vettel s Markem Webberem závodili při Velkých cenách. Díky tomu může jezdit po většině zpevněných povrchů,“ říká Gregory. „Před akcí ještě vždy kontrolujeme kvalitu silnice, abychom se ujistili, že je pro vůz bezpečná, a pak s místními produkčními společnostmi zajistíme co nejbezpečnější podmínky pro fanoušky.“

Výzvou pochopitelně bude i teplota, která v srpnu v Praze může překračovat třicítky. Uchladit v takové chvíli motory zvyklé prohánět se rychlostí přes 300 km/h, bude jedním z důležitých úkolů.

„Budeme používat suchý led, abychom pomohli snížit teplotu, ale také musíme omezit dobu jízdy na přibližně pět až sedm minut,“ vysvětluje člen týmu.

Je na co se těšit.