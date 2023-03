Houslista Pavel Šporcl zhubl za měsíc 12 kilo. Týden držel půst

„Změna se netýkala pouze jídla, ale celého životního postoje. Vždy jsem tíhl k meditacím, duchovním věcem a zajímal se o to, jak své tělo a mozek optimalizovat,“ říká devětačtyřicetiletý Pavel Šporcl, kterému se v poslední době podařilo výrazně zhubnout.

Po úpravě jídelníčku, kdy se tělo dostalo do lepší kondice, se nedávno rozhodl také pro půst. Ten doporučuje každému absolvovat alespoň jednou ročně. Jak sám říká, je přesvědčen, že „půst nejen léčí a detoxikuje organismus, ale člověk díky němu může zdolat i rakovinu, pokud ho drží déle a je pod lékařským dohledem.“

Houslista držel půst 7 dní, tedy 168 hodin, a cítí se po něm plný energie. „Energie mám spoustu. Chci být prostě ve formě i kvůli plánovanému velkému koncertu. Do dnešního dne jsem zhubl za 4 týdny přes 12 kilo. Dietu jsem držel nejen doma, ale i na koncertech v Pákistánu či na dovolené v Itálii. Naposledy jsem takhle vážil snad na konzervatoři,“ přiznává.

„Ale možná to všechno souvisí prostě s faktem, že mi bude padesát a chci být ve formě do druhé poloviny života. Moje babička zemřela ve 101 letech. Jak říká má manželka Bára, naštěstí nehoním mladé holky a místo toho investuji do sebe, svého těla a mozku. A cítím se skvěle! Jediný problém teď je, že na mně všechno oblečení visí,“ směje se Šporcl.

Zkušenost s půstem má už z posledních let, kdy ho držel jednou pět dní. Jak sám říká, tentokrát pro lepší průběh nastudoval stohy knih o optimalizaci mozku a upravil jídelníček podle americké metody. Momentálně se cítí v pohodě, velmi dobře, nemá hlad, je v klidu a medituje. Připravit se na půst považuje za důležité. „Když do toho skočíte rovnýma nohama a nepřipraveni, může vás například velmi bolet hlava. To se mi teď vůbec nestalo,“ pochvaluje si.

Kromě „diety“ začal každý den meditovat, což ho velmi uklidňuje. „Byť já vlastně medituji i u houslí. Ale toto je trochu něco jiného, samozřejmě. Začal jsem také cvičit, dělám sklapovačky, kliky a podobně, hluboce dýchám, chodím na biofeedback a otužuji se. Ledovou sprchou startuji svůj každý den,“ popisuje.

Jeho manželka, herečka a zpěvačka Barbora Kodetová Šporclová, se k němu prý tentokrát nepřidala. „Sama se v jídle kontroluje dlouhodobě, takže jsem na to momentálně sám,“ dodal Pavel Šporcl.