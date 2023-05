VIDEO: Elán jako mladík. Felix Slováček slavil dvě životní jubilea

Britský zpěvák a skladatel Ed Sheeran je ponořen do právního sporu ohledně plagiátorství a vykradení hitu od Marvina...

RECENZE: Everything But The Girl se vrátili s jedním z popových alb roku

Vrátit se po čtyřiadvaceti letech s novým albem je, jak se říká, velká výzva. Britské duo Everything But The Girl si s...