Tu svini porazíš, jsme tu pro tebe, vzkazují slavní nemocné Slováčkové

„Vybojovala jsem si to poprvé, věřím, že to zvládnu i podruhé. Chtěla jsem vám to říct až po našem včerejším křtu v Lucerna Music Baru. Nechtěla jsem to řešit do dne, který pro mě byl tak důležitý a který jsem usilovně tak dlouho připravovala. A taky jsem doufala, že můj první příspěvek po celém tom nádherném večeru bude o něčem jiném, ale už je to stejně venku a já k tomu samozřejmě vyjádření dát musím,“ napsala Anna Julie Slováčková ve čtvrtek večer na Instagram.

„Člověk míní a něco tam nahoře, nebo dole mění. A tak když jsem měla 8. září oslavovat vydání desky a nového klipu, potvrdili mi návrat rakoviny a na žádné oslavy už nebyla chuť. Co cítím? Strašnej vztek. A pochopitelně strach. A taky mám pocit, že jsem všechny zklamala. Nechci v nikom vzbouzet strach a nechci, aby to vypadalo jako pravidlo, že se rakovina může vrátit. Pravidlo to totiž není,“ pokračuje zpěvačka, která v minulosti bojovala s rakovinou prsu a upřesnila, že zákeřná nemoc se tentokrát usadila v plicích.

„I tak jsem připravena znovu k boji. Minimálně dnes jsem se na ten boj už trochu připravila. Prosím všechny (i média) o shovívavost. Vím, že poprvé jsem s vámi sdílela hodně, ale potřebuji se s tím sama víc smířit a poprat se s tím více o samotě... Alespoň dočasně. Pracovat budu i dál, dokud budu moci. A když nebudu moci, tak se holt svět nezboří,“ dodala zpěvačka.

Pod emotivním příspěvkem začaly okamžitě přibývat stovky podpůrných komentářů od sledujících Slováčkové i jejích kolegů. Mezi prvními zareagoval na veřejné oznámení David Gránský (31). „My už jsme si to spolu všechno řekli. Ty víš, že jsem tu pro tebe. Jako tehdy. I teď tu potvoru porazíme! Nejsi na nic sama,“ napsal herec, zpěvák a moderátor.

„Lidi jsou zdraví a řeší sračky... Život někdy nakládá nepřiměřeně. Aničko, kdybys COKOLIV potřebovala, jsem tady pro Tebe,“ píše cukrář Josef Maršálek (41). Zpráva se dotkla i Lucie Bílé (57). „Holčičko zlatá... Objímám tě,“ napsala krátce zpěvačka.

Annu Julii Slováčkovou podpořil delším komentářem také partner Matěje Stropnického (40), herec Daniel Krejčík (29). „Neznám nikoho, kdo by tě neměl rád. A to dodává sílu jako blázen, sama ji musíš cejtit. Rozdala jsi tolik ze sebe na koncertech, v písničkách, na zámcích i v hospodě, že se ti to musí vrátit a holt to zvládneš podruhé. Když to dáš podruhé, tak tedy přísahám, že budu na holky a budeme spolu vychovávat ty kočky, jestli tedy furt chceš. Humor zapni nejčernější, von taky tuží kořínek. Objímačka. Mám tě rád (a v uších Nepopsanou),“ vzkázal.

„Ach Aničko! To mě tak mrzí! Ale ty tu svini porazíš, protože jsi neuvěřitelná bojovnice a nevzdáváš se. Myslím na tebe! A věřím, že bude brzo líp,“ píše herečka Sandra Nováková (41). „Aničko, objímám. Mám tě moc ráda. Kdyby cokoliv, volej,“ pokračuje herečka Michaela Kuklová (55), která v minulosti sama bojovala s touto zákeřnou nemocí. „Myslím na vás v modlitbě, přeji vám jen to nejlepší,“ vzkázala farářka Martina Viktorie Kopecká (37), která v uplynulých dnech překvapila svým coming outem a ukázala životní partnerku.

Také herec a moderátor Aleš Háma (50) podpořil svou kolegyni a kamarádku. „Aninko, moc na tebe myslím, drž se má milá. Posílám sílu. Je to svině, ale ty to dáš,“ napsal.

Dceři muzikanta Felixe Slováčka (80) a herečky a zpěvačky Dagmar Patrasové (67) Anně Julii Slováčkové vyjádřili slovní, či jen „emotikonovou“ podporu ve formě srdíček a čtyřlístků i mnozí další. Nechybí například vzkazy od herečky Michaely Tomešové (32), zpěvačky Marty Jandové (49), herečky a influencerky Veroniky Arichtevy (37), modelky Anety Vignerové (35) či herce Romana Vojtka (51).

O tom, že se jí po čtyřech letech vrátila rakovina, promluvila zpěvačka Anna Julie Slováčková otevřeně ve velkém rozhovoru, který si můžete přečíst od 6. října v týdeníku Téma.