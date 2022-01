Patrasová o Gelemové: Ta paní už má asi další oběť, je pro mě naprostá nula

„Jsme tu a opět společně. Jako by to bylo včera,“ vyjádřil se Felix Slováček, který měl na akci hudební vystoupení, v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Je to moc pěkný. Je to jako dřív. A vlastně to nikdy neskončilo. Možná vedl manžel dvojí život, co já vím,“ říká Dagmar Patrasová s tím, že není člověk, který by si nechal všechno líbit a hodil hned minulost za hlavu.

„Uvidíme. Jsou to křehké nášlapy, které se dějí,“ popisuje herečka a zpěvačka. Její muž Felix Slováček by si podle ní nejspíš přál, aby přerušila kontakt s italským přítelem Vitem.

„To je asi jeho přání, nebo myšlenky. Ale já se nezřeknu člověka, který mě podržel v té nejhorší době, pomohl mi a pomáhá mi doteď,“ vysvětluje Patrasová.

„Jsem silná holka, snažím se udržet rodinný krb. Užila jsem si spoustu ataků z té druhé strany. Ta paní už má možná další oběť. Ona mě nezajímá. Je to pro mě naprosté zero, nula,“ dodala Patrasová na adresu Gelemové.

Dagmar Patrasová a Felix Slováček se vzali v roce 1983. Mají spolu dvě děti, syna Felixe a dceru Annu Julii. Posledních sedm let žil hudebník s nyní již bývalou přítelkyní Lucií Gelemovou. V květnu 2021 oznámili, že se na popud malířky rozcházejí.

„Toužím po rodině a životě v rodných jižních Čechách na venkově. S Felixem po sedmi letech společného života ve společné domácnosti zůstáváme přátelé. Bylo to mé rozhodnutí, které vyplynulo z Felixova přístupu,“ uvedla tehdy Lucie Gelemová na sociálních sítích.

„Pomluv, intrik a mnoho zlého stran jeho manželky, která sebe a i mne dlouhé roky šířením lží v bulváru zviditelňuje, jsem si v tomto vztahu užila až dost,“ řekla malířka s tím, že jí vadí i zásahy Dagmar Patrasové do soukromí. Tvrdila, že herečka jí píše výhružné a vulgární SMS.