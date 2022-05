Dáda si nechce připustit, že se jí pití vymklo z rukou, říká Jiří Krampol

„Dádu znám od šestnácti let. Mám ji rád, je to bezvadná a talentovaná holka, jsme kamarádi celý život. Je mi strašně líto, že to takto dopadá. Nechce si připustit, že se jí to pití vymklo z rukou,“ řekl Jiří Krampol v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Felixe je mi také upřímně líto, protože jsem takovou situaci sám zažil s manželkou. Kdo to nezažil, tak vůbec neví. Pokud ten člověk sám nechce, tak s tím nejde nic dělat. Hanička byla velice těžce nemocná žena, pacient, trvalo to devět a půl roku,“ vzpomíná herec s tím, že odejít od manželky nemohl.

„Když s tím člověkem jste, tak co máte dělat. Kdybych odešel, tak by umřela. A vzít si na svědomí něčí život, na to nemám,“ vysvětluje a dodává, že jeho žena Hana Krampolová (†59) šla sice nakonec na léčení, ale nedobrovolně.

Dagmar Patrasová, Jiří Krampol a Felix Slováček (Praha, 15. února 2022)

„Musel jsem získat papír, že je zbavena svéprávnosti. Už totiž dělala takové věci, že už to zkrátka nešlo. Bylo to něco hrozného. Když byla v tom posledním stádiu, kdy už nepila, ale kouřila třeba osmdesát cigaret denně, nevěděl jsem vůbec, co s ní mám dělat. A do toho jsem musel natáčet zábavní pořady… nevyspalej, zničenej,“ popisuje Krampol.

„Dádě jsem k tomu pití řekl své. Řekla mi, že kecám. Ona si prý myslí, že je na tom stejně jako každý normální člověk. Že si někdy dá skleničku. Tak co jí na to mám říct. Na to je jediná pomoc. Zavřít na půl roku absolutně bez milosti do léčebny. Je to choroba jako každá jiná. Jestli si někdo myslí, že když někdo pije, tak že toho sám nechá… tak nenechá,“ dodává herec.

Zpěvačka a herečka Dagmar Patrasová (66) nabourala v pondělí 23. května do zaparkovaného auta a betonových zábran nedaleko svého domu. Podle policie odmítla dechovou zkoušku. Nehodu blízko svého bydliště na Vinohradech měla i na Vánoce 2018. Roli v ní hrál alkohol. Při orientační dechové zkoušce jí naměřili 2,5 promile. Herečka přitom rázně popřela, že by pila. Až později přiznala, že byla v době nehody pod vlivem alkoholu, čehož lituje.

„Ano, pila jsem. A přiznávám, že jsem pila hodně. Byla to jedna z největších pitomostí, které jsem v životě udělala. Nevím, jak mě mohlo napadnout řídit po flámu. Někdy nad ránem jsem si šla lehnout, nemohla jsem usnout, a když jsem konečně usnula, probudil mě syn s tím, že dnes hrajeme,“ řekla Patrasová v lednu 2019.

Kuriozitou bylo, že tehdy policisté díky bouračce zajistili dalšího účastníka nehody, mezinárodně hledaného Ukrajince.

Jen dva dny po Patrasové boural letos i hokejista Jaromír Jágr. Ve středu 25. května havaroval v Plzeňské ulici v Praze. Se svým elektromobilem Kia se srazil s tramvají. Skončil v péči záchranky. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Hokejista na svém Facebooku později uvedl, že nad ním Bůh držel ochrannou ruku. Napsal také, že on i cestující v tramvaji vyvázli bez zranění.