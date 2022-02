Mám rakovinu. I v tak útlém věku, překvapila fanoušky moderátorka Trojanová

Karcinom prsu ohrožuje v České republice stále mladší ženy. Nádory jsou navíc agresivnější. „Ročně u nás onemocní kolem třiceti žen ve věku do 25 let, do 35 let je to sto žen, do 40 let věku pak přibližně tři sta žen ročně," říká MUDr. Livia Večeřová, vedoucí Mamodiagnostického centra NNB.