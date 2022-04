Rodiče? Každý si jdeme svoje cesty, jsme dospělí, říká Slováčková

Je pro vás Milan Peroutka prototyp chlapa, o kterém máte skutečně vysoké mínění, že se nebojí žádné výzvy?

On se podle mě celkově výzev nebojí. Ale jestli je pro mě prototyp chlapa? Že bych si to řekla na první dobrou? Tak to asi ne. Ale věřím mu, to bezesporu. Je to můj kamarád, ještě abych mu nevěřila.

Co jsou pro vás důležité mužský hodnoty, na které dáte?

Musí být chytrý. Ne jen vzděláním, ale prostě životně inteligentní. Musí být určitě vtipný a dobrosrdečný.

V poslední době se hodně věnujete prevenci. Co byste řekla těm, kteří váhají a odkládají preventivní prohlídky u lékaře?

Že to je velká chyba, protože u všech vážných onemocnění jde hlavně o čas. Tím, že se preventivní kontrola podstoupí, člověk může zabránit horšímu průběhu určitých nemocí nebo vůbec té nemoci zabránit jako takové. Vždycky se všude snažím klást co nejvíce na srdce: Hlavně choďte na preventivní prohlídky, provádějte si měsíční samovyšetření, ženy prsou, pánové varlat, a dávej na to pozor! Snažte se o svoje tělo navíc pečovat, protože čas je zásadní.

Milan Peroutka a Anna Julie Slováčková

Jak byste momentálně popsala svůj pocit ze sebe a ze svého života?

Teď prožívám takové náročnější období, takže dost zmatečný. K tomu určitě nepřispívá ani situace, která tady je globálně a ze které všichni lidi mají strach. Nějakým způsobem to vnímají, snaží se pomáhat a tak, ale je je to zvláštní doba. Doufám, že s jarem a sluníčkem přijde i pozitivnější chvíle a nějaká radost.

Mám samozřejmě radost z koncertů, z toho, že můžeme zase hrát a vystupovat. Teď si toho ještě víc vážím, po celém covidu. Zároveň to vnímám i tak, že se právě na vystoupení dá nějakým způsobem přenášet radost a pozitivní myšlení. To spoustě z nás teď chybí. Takže na to myslím tady z tohoto pohledu a těším se na každý koncert, co si s kapelou budeme moci zahrát.

Ulevilo se vám a máte radost z toho, že se to u rodičů uklidilo a jsou zase pospolu?

Já vůbec neřeším jejich situaci. Nevidím do jejich vztahů, do toho, co se u nás doma děje. Dávám od toho absolutně ruce pryč a nechci se o tom do médií jakkoliv vyjadřovat, protože už toho mám plné zuby. (smích) Nechci s tím být jakkoliv spojována. Prostě já mám svůj život, oni mají svůj život a každý si jdeme svoje cesty. Myslím, že takhle je to v pořádku, protože jsme všichni dospělí a můžeme si dělat, co chceme.

Co dovolená? Jaká destinace to má být, abyste stoprocentně vypnula?

Mám ráda Turecko. Tam jsme jezdili, když jsem byla dítě. Vím, že jsem tam vždycky stoprocentně vypnula. Když tam jedu, tak do nějakého hotelu a nemusím se o nic starat. Ale stoprocentně vypnu i na různých vodách, táborech a tak. Mám to hrozně ráda. Hlavní pro mě není místo, ale to, že jsem tam s dobrými lidmi, které mám ráda a se kterými si rozumím.

Pomáhá taky kontakt se zvířaty. Vy jste spíš kočičí typ?

Mám doma dva kocourky a jsou pro mě hrozně důležití. Jsou takové moje dětičky, když ještě žádné nemám. Zvířata celkově opravdu zbožňuju, snažím se všeobecně pomáhat. Ačkoliv třeba nejsem vegetarián nebo vegan, tak se snažím myslet i na to, co jím, a snažím se jít nějakou zlatou střední cestou. Ale třeba se i k tomu vegetariánství nebo veganství časem dostanu.

A vegan kosmetika v tom určitě je.

Snažím se. Mám hodně ráda Líčírnu. Ale už jenom vzhledem ke svému povolání nejsem typ, co by si na sebe nutně musel dávat všechny bio výrobky, sto procent příroda a tady ty věci. Ještě jsem k tomu nedozrála. Ale rozhodně nejsem člověk, který by si kupoval strašně moc kosmetiky, líčidel a make-upu a nemohl to potom použít. Naopak se snažím vždycky myslet tak, abych to využila do poslední kapky a nevyhazovala zbytečnosti.