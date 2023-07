Felix Slováček: Když se o někom říká, že je proutník, pro ženské je to magnet

Na prahu léta půjde do kin celovečerní dokumentární film Felix Slováček a magická Šumava. Proč jste si vybral právě Šumavu, když pocházíte ze Zlína?

Byla to náhoda. Přijel jsem za kamarádem do jeho hotelu Kilián a ta krajina okolo mě doslova okouzlila. Přiznám se, že jsem do té doby nikdy na Šumavě nebyl. A když mě pak oslovila režisérka Olga Dabrowská, že by k mému jubileu chtěla natočit dokument, o místě, kde se bude odehrávat, jsem měl jasno. Čertovy proudy, Čertova stěna, Vltava, vyšebrodský klášter, hrad Rožmberk... Všechno je doslova magické.

Kamera tedy autenticky snímala všechna vaše „šumavská poprvé“.

Přesně tak, všechno jsem si odchodil sám a autentické jsou i hovory s lidmi, které jsem na téhle cestě potkal.