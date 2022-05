To patří k životu. Všichni jsou zdraví, reaguje Slováček na nehodu Patrasové

Mrzí vás, v jakém stínu událostí se vaše narozeniny nesou?

Já myslím, že to patří k životu. To bych neřešil. To se může stát. Nikomu se nic nestalo, tak… Nevím, co bych k tomu dál řekl. Všichni jsou zdraví a těch pár plastů? To nic není.

Musíte se stavět ke všemu čelem?

No, tak, jak jinak?

Proč před problémy utíkat, že?

Přesně tak. Tak já si dám kafe…

Co byste sám sobě popřál k narozeninám?

Přiznám se, že přesně to, co se tady děje, jsem si přál. Všechny dárky byly od srdce a přinesli je lidi, které mám rád, které znám, a moc si toho vážím.

Po kolika letech se s některými vidíte? Protože určitě nelze udržovat kontakty se stovkou lidí na týdenní bázi…

Ten čas letí jak zběsilý a prostě nevím, jestli jsem některé viděl před devíti lety, protože jsem tenkrát slavil sedmdesátiny v Lucerně. A najednou budu mít za rok zase v Lucerně koncert, ale už to bude osmdesát. Takže těžko říct, já ty lidi… Tak se mi to nějak plete.

Felix Slováček a Jiřina Bohdalová na narozeninové oslavě hudebníka (Praha, 24. května 2022)

Na kolik se osobně cítíte vy?

Osobně se cítím velmi dobře. Samozřejmě, že nějaký věk mám, ale cítím se zdravě a mám velmi energie.

Bývají lékaři překvapeni, v jaké jste kondici?

Musím říct, že paní profesorka Adámková z IKEMu mně blahopřála k tomu, jak jsem v pořádku.

Bude i narozeninový přípitek?

Já si dám koňak a pak veliký dort. Ten přivezl pan – já mu říkám Marlenka, ale je to pan Gevor –, který má právě velké fabriky na ty dobroty typu Marlenka a v tomto smyslu přivezl i dort.

Takže to je váš oblíbený hřích?

No, na tom ujíždím!