Poklona sestře Ivetě. Ivana Bartošová po letech zpívala na veřejnosti

Ivana Bartošová zazpívala v úvodu skladbu Tisíc obyčejných věcí, s níž Iveta soutěžila v roce 1983 na Mladé písni v Jihlavě. V druhé půlce koncertu vystoupila s moderátorem Vladimírem Hronem v duetu S láskou, který v roce 1996 natočila se sestrou na její desku Hledám svůj den. V závěru koncertu přidala třetí píseň, a sice Noc je království, což byl podle jejích slov Ivetin poslední singl.

„Autorem je Pavel Vaculík, který napsal i její první hit Knoflíky lásky. Kruh se uzavírá,“ připomněla Ivana. „Děkuju, že jste tady, Ivetka vás všechny vidí a raduje se.“

Byla na ní patrná lehká nervozita, ale není se co divit. Před tolika lidmi jako v neděli v Lucerně mnoho let nezpívala. Publikum ji pokaždé ocenilo dlouhým potleskem. Po tom posledním byla tak dojatá, že se moderátorka Eva Borská začala shánět po kapesníčku.

Režisér Michal Samir v průběhu koncertu oznámil, že v pondělí vstává ve čtyři ráno, protože se právě začíná natáčet druhá řada seriálu Iveta. Fanoušky pozval 25. října o půl desáté večer na stejné místo –⁠ do Lucerny,⁠ kde bude točit scény někdejšího Ivetina vystoupení na koncertu Karla Gotta.

Vedle Ivany Bartošové zazpívali v neděli Ivetiny písně také Leona Machálková, Magda Malá, Petra Zámečníková, Sisa Sklovská, Vašo Patejdl nebo Martin France, který s Ivetou vystupoval začátkem devadesátých let jako tanečník. Show končila hitem Hej, pane diskžokej. Notovali si ho všichni přítomní zpěváci i s obecenstvem.

Nebyly jsme jednovaječná dvojčata, říká Ivana

Sestry Bartošovy přišly na svět 8. dubna 1966 v Čeladné v beskydském podhůří. Zdravotní sestra, která pomáhala mamince při porodu, prý zvolala: „Překvapení, je tam ještě jedno!“ Do té chvíle paní Svatava Bartošová netušila, že čeká dvě miminka, ultrazvukové vyšetření totiž ještě nebylo tak rozšířené.

Iveta Bartošová a její dvojče Ivana

První se narodila Ivana, o patnáct minut později Iveta. Doma na ně čekal tatínek Karel a dvouletý bráška Lumír. Zatímco Ivana byla od mládí rozhodná a průbojná, Iveta byla jejím opakem. „Iva si vzala energii i odolnost a na mě jako by nezbylo. Lítala s klukama, raději nosila kalhoty, jezdila na koních. Já jsem spíš klidná, plachá, poslušná,“ říkala její sestra.

Vždy se uvádělo, že Iveta a Ivana jsou jednovaječná (identická) dvojčata. To však není pravda. Před zaplněným sálem Lucerny totiž v neděli Ivana oznámila, že pátrala a zjistila, že s Ivetou byly ve skutečnosti dvojčaty dvouvaječnými. To by vysvětlovalo jejich rozdílnost.

Ivetina pěvecká kariéra se naplno rozběhla krátce po jejích osmnáctých narozeninách a absolvování maturity. Začínala ve dvojici s Petrem Sepéšim. Po jeho tragické smrti v létě 1985 zkoušela štěstí se skupinami Balet či Kroky, až v roce 1987 zakotvila u skladatele a producenta Ladislava Štaidla. Její první sólové elpíčko I. B. se stalo nejprodávanější tuzemskou desku onoho roku.

Ivaně vyšel debutový singl s písní První taneční v roce 1986 a své největší hity Dotek lásky či Pojďte se zbláznit nahrála o dva roky později. Během krátké hudební kariéry měnila několikrát umělecké jméno – vystupovala například jako Iva Baarová nebo Viana Bartošová.

„Celou dobu, ještě než se zabil Sepéši, ale i po jeho smrti, jsem se snažil, aby Iveta zpívala se svou sestrou. Obě byly výborné. Všechno to marketingově nahrávalo a báječně zapadalo do sebe. Navíc by měly kariéru až do důchodu, protože když zpívají dvojčata, tak je to vždy zajímavé. Pamatuji si, že proti tomu byl tenkrát hodně Láďa Štaidl. A Iveta také nesouhlasila,“ vzpomínal před časem Felix Slováček.

Začátkem devadesátých let odjela Ivana do ciziny. Rok zpívala na lodi a po barech. Později dělala diskžokejku ve Švýcarsku. Našla tam lásku, vdala se a zůstala.