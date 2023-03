Návštěvníci slaví 40 let. Seriál skončil u soudu, za Patrasovou se zaručili

Psal se rok 1977, když se na stole režiséra Jindřicha Poláka (†78) a scenáristy Otty Hoffmana (†61) objevil první nástřel příběhu o matematickém géniu Adamu Bernauovi. Na konečném scénáři nakonec pracovali ještě tři roky.

Než však padla první klapka, museli tvůrci ujít ještě dlouhou cestu. Už od počátku bylo totiž zřejmé, že se bude jednat o velmi finančně náročné natáčení, které si navíc bude žádat dokonalou přípravu.

Patnáctidílný seriál vznikl až s velkorysým rozpočtem západoněmecké televize WDR. O to větší prostor však dostal scenárista k vytvoření jednotlivých postav. Některé z nich psal daným hercům přímo na tělo, například Vlastimilu Brodskému (†81), který v Návštěvnících ztvárnil roli Velkého učitele Drchlíka.

K tomu ještě vytvářel slova, která se nesmazatelně zapsala do našeho běžného slovníku, třeba pokrm amarouny nebo CML neboli centrální mozek lidstva. „Dalším slovem bylo humidovat, ale to jsme panu režisérovi Jindřichovi Polákovi slíbili, že nikdy neprozradíme, co znamenalo, a já to dodržím,“ řekla tajemně v rozhovoru pro Českou televizi Dagmar Patrasová (66), představitelka Emilie Fernandez neboli Káti.

Přípravy na samotné natáčení zabraly tři měsíce. Sešel se tým nejlepších architektů a designérů, kteří sestrojili i Centrální mozek lidstva.

Seriál před soudem

I když to může vypadat, že si herci při natáčení seriálu jen hráli se slovíčky, opak byl pravdou. Setkali se i s mnohými nástrahami. Už jen proto, že se v roce 1983, kdy měli Návštěvníci premiéru, jednalo v mnoha ohledech o nadčasový seriál.

To, co dnes využíváme – mobily, kamery v brýlích nebo vysílačky, používali již herci v hlavních úlohách před téměř čtyřmi dekádami, přitom je nikdy předtím neviděli, natož aby je dokázali ovládat. To samé platilo o výborně zvládnutých zvláštních efektech. „Nevěděli jsme, jak ten trik bude vypadat, takže nám ho jen na place dopředu vysvětlili a my si to mohli tak akorát představovat,“ prozradil Josef Dvořák (80), který si v seriálu zahrál Lea Kana neboli Emila Karase.

S čím se však potýkali kumštýři téměř každý natáčecí den (bylo jich celkem 223), byla holá hlava. Herci museli v maskérně sedět již tři hodiny před samotným natáčením. Měli však za úkol nepotit se, neotáčet příliš hlavou a ani se neohýbat, protože maska vydržela na hlavě maximálně čtyři hodiny. Pak by se muselo začínat od začátku.

Na přelomu 80. a 90. let měl seriál i soudní dohru.Vdova po akademikovi Rudolfu Filipovi tvůrce napadla, že se stal předobrazem vědce se stejným jménem v seriálu. Soud vyhrála a herci museli usednout do studia a scény, kde toto jméno zaznělo, předabovat na Richarda. „Bylo to paradoxní, protože manžel té vdovy byl Josefu Bláhovi, který ho hrál, skutečně i fyzicky podobný,“ tvrdí Dagmar Patrasová.

Hvězda v ohrožení

Dagmar Patrasová se ostatně sama stala v jednu chvíli postrachem celého natáčení. Zhruba v polovině na ni totiž přišlo udání, že chce s čerstvým manželem Felixem Slováčkem (79) emigrovat. Polák s Hofmanem se za ni museli tehdy zaručit, aby mohla ve filmování pokračovat.

Ani s odstupem čtyřiceti let se nedá seriálu Návštěvníci nic vytknout. Byla to precizně odvedená filmařská práce, které nemůže nic konkurovat. Svou zásluhu na tom mají kromě režiséra a scenáristy i kapacity jiných oborů.

Zejména výtvarník a animátor Jan Švankmajer (88), návrhář kostýmů Theodor Pištěk (90) a skladatel Karel Svoboda (†68). Seriál se dočkal obrovské popularity nejen u nás, ale i po celé Evropě.

Velká hvězda z Pelhřimova

Na seriálovou Kamenici se po dobu natáčení dočasně změnil Pelhřimov, kde Josef Dvořák strávil většinu dětství. To bral jako ohromný benefit. „Hrozně se mi hodilo, že jsem se mohl v místě, kde jsem se narodil, předvádět,“ smál se. Na každý natáčecí den se také dostavila hojná skupina přihlížejících. „Připadali jsme si jako velké hvězdy,“ shrnuje. A měl pravdu.