Sedm každodenních jednoduchých rituálů, které vás zbaví stresu

Do plamene

Takzvané plné uvědomění (anglicky se nazývá mindfullness) sice není nějakým všespásným trikem pro dosažení štěstí a radosti, můžete se ale díky němu vypořádat s bolístkami z minulosti i s obavami z budoucnosti. „A co víc, může vám pomoci získat více sebevědomí,“ říká newyorská terapeutka a instruktorka jógy Magdalene Martinezová.

Zapalte svou oblíbenou svíčku, pohodlně se usaďte a zahleďte se do mihotavého plamene. Je to vlastně určitá forma meditace. Nenechte se ničím vyrušovat a pozorujte plamínek svíčky v klidu pět až deset minut. Vaše myšlenky by měly jen tak plynout. Všímejte si jich, ale nechte je zase odejít bez toho, abyste se snažili je jakkoliv soudit.

Podobně můžete využít i plápolající oheň v krbu nebo táborák, který jste si rozdělali na zahradě u chaty.