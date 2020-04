Šest důvodů, proč je jaro skvělým lékem na karanténní trudnomyslnost

Nové začátky

Už víc než měsíc žijeme v kompletně jiném světě, který nás děsí i unavuje přemírou informací a plní obavami z toho, co přijde. Nemůžeme se scházet s širší rodinou nebo si zajít na pivo s přáteli, což nám za starých časů spolehlivě zvedlo nápadu a zahnalo chmury. Bojíme se o zdraví své nebo svých blízkých, trápí nás existenční potíže či nám přinejmenším leze na nervy samota nebo vlastní děti. Radujme se tedy aspoň z toho, že si teď můžeme užít více světla.

Jaro je pro člověka odedávna symbolem nového začátku, znovuzrození a konce toho, co se nám dvakrát nelíbilo. Pojďme toho využít i při boji s karanténní trudnomyslností. Nejde jen o jarní úklid v podobě umytých oken nebo vydrhnutých podlah, ale uklidit si můžeme taky v hlavě. A možná se i zbavit toho, co nám nedělá dobře. Co třeba přestat kouřit, začít víc sportovat a meditovat nebo se zdravěji stravovat? Druhotným efektem takových změn bude i lepší imunita, což se teď docela hodí.