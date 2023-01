Začněte s hubnutím okamžitě

Nový rok s sebou nese řadu předsevzetí, přičemž mezi to nejčastější z nich patří hubnutí. Jenže kdy s ním začít? Rozhodně nic neoddalujte a začněte s hubnutím co nejdřív. Jakmile to totiž odkládáte, budete nejen dál tloustnout, ale postupně bude ztrácet na síle i vaše odhodlání.

To potvrzuje i hlavní trenérka Tereza Kompánková z Fitness Clubu Contours, podle které je lepší začít klidně ze dne na den, i kdybyste hned nejela na sto procent.