Ořechy jako zdravé mlsání. Mandle pomohou při hubnutí, kešu zlepší náladu

Znáte to, všude na nás vyskakují varování typu: „Pozor, dejte si jen malou hrst ořechů denně, jinak přiberete!“ Ano, oříšky obsahují převážně tuk, ale s tím tukem to není tak hrozné, jak to vypadá. Jsou to zdraví prospěšné tuky, které naše tělo nutně potřebuje ke správnému fungování. Ořechy sice kalorické jsou, ale i při překročení obvyklé denní dávky si nemusíme nic vyčítat.

Pravá kalorická bomba přichází až ve chvíli, kdy zvolíme jejich solenou úpravu nebo je uzobáváme k litru vína. Ve skutečnosti mají oříšky velký přínos pro zdraví těla i duše, neboť obsahují nespočet zdraví prospěšných látek. A dokonce i při hubnutí mohou přijít vhod. Jen je potřeba o nich něco vědět.

Kešu

Cítíte se stále unavení a nevyspalí? Chytají vás často křeče? Býváte bezdůvodně podráždění? Jedním z účinných řešení je zařadit do stravy hořčík. A pokud jíte rádi ořechy, máte vyhráno. Kupte si kešu, ze všech ořechů obsahují nejvíce hořčíku. Potřebujete shodit nějaké to kilo nebo se zkrátka jen cítit fit? Opět na ně zaměřte pozornost, protože množství bílkovin v nich není zrovna malé, na 100 gramů kešu jich připadá zhruba 17 gramů. Stejně jako ostatní ořechy mají kešu vysoký obsah vitaminů, minerálů a zdravých tuků, a co víc, jsou také bohatým zdrojem vitaminu K, který je důležitý pro zdravé kosti. Denní konzumací čtvrt šálku kešu tak můžete hravě porazit známého strašáka osteoporózu.

Užití v kuchyni a v kosmetice: Z pražených jader kešu můžete vyrobit skvělou a výživnou alternativu másla nebo pomazánky. Kešu olejem dochutíte saláty i ryby, originální budete i s carpacciem.