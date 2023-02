Ve čtyřiceti se žena rozhodla pro změnu, okolí okouzlila svými svaly

Ze svého koníčku udělala Jenny během krátké chvíle skvěle fungující byznys. Nyní totiž už i sama předcvičuje, točí videa pro všechny prahnoucí po změně a je inspirací pro matky po porodu.

„Nikdy není pozdě na to, abyste začali něco dělat. Nikdy si neříkejte, že už to nemá smysl. Půjde to kdykoli. Jen to je v některý čas jednodušší a jindy zase složitější. Pokud ale opravdu chcete, změnit se můžete i vy,“ sdělila trenérka, která celou svou proměnu poctivě sdílela i na Instagramu.

Samozřejmě uvádí, že by se každý měl poradit nejprve se svým lékařem a hlavně fyzioterapeutem. Především osoby trpící bolestmi zad by měli s cvičením začínat pomalu a vždy pod vedením kompetentní osoby.

Jenny začínala trénovat nejprve členy své rodiny, kteří dlouhou dobu žadonili, aby jim pomohla s proměnou. Když výsledky viděli kamarádi a jejich kamarádi, rozhodla se pro ukončení stávající práce ve firmě a začala se plně věnovat posilování.