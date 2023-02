Obézní ženě nepřejí pohledného partnera, zahrnují ji nadávkami

Alicia je kanadskou influencerkou, kterou na Instagramu sleduje téměř milion lidí. Šíří sebelásku a podporuje ženy, které nemají tělo jako modelky z časopisů. Svým sledujícím ukazuje realitu a sdílí s nimi i momenty ze soukromého života. Do něj patří i její pohledný partner. A právě kvůli němu jí chodí nenávistné zprávy.

Podle mnohých by ho měla opustit, protože mu ničí život. Lidé se nestydí ženě napsat, že je příliš tlustá a ke svému partnerovi se nehodí. „Jsme zamilovaní a náš vztah není povrchní. Mnoho lidí si ale stále i v dnešní době myslí, že obézní lidé nemají právo na hubenější nebo hezčí partnery,“ sdělila pro server Dailystar.

Na svém profilu sdílela zprávy, které jí chodí od uživatelů pod anonymními přezdívkami. Urážejí ji, přejí jí smrt a vyhrožují. „Je to krutá realita. Ale nevidím důvod, proč něco takového skrývat nebo se za to stydět. Svět by měl vidět, čeho jsou lidé schopní,“ myslí si.

Nepříjemné situace zažívá i její partner. Bohužel i v běžném životě potkává spoustu lidí, kteří nad jejich vztahem kroutí hlavou. Málokdo chápe, že je do své ženy zamilovaný a líbí se mu. „Obezita je stále braná jako něco odporného. Je to smutné,“ dodala žena. Věří, že zveřejněním jejich příběhu lidem po celém světě alespoň trochu otevře oči.