Manželku k plotně už nepustím, říká Karel, který shodil téměř 60 kilo

„Víte, já nikdy nebyl úplně štíhlý. Mírnou nadváhu jsem měl už jako kluk, ale ani s přibývajícím věkem a kily jsem to nijak neřešil. Moje maminka byla silná a nikdy se nechtěla léčit, tak mi to asi přišlo normální,“ líčí svoje patálie s nadváhou a dodává, že se rád dobře najedl, chutnalo mu sladké a nebránil se ani pivu a tvrdému alkoholu.

„No, a jak šel čas, dotáhl jsem to až k morbidní obezitě. Po čtyřicítce jsem měl při výšce 178 centimetrů 147 kilo,“ přiznal Karel s tím, že ho v roce 2014 praktický lékař poslal na diabetologii, protože měl vyšší hladinu cukru v krvi.

„To mě přinutilo zamyslet se nad tím, že ta moje tloušťka už je fakt moc. Pomohlo mi taky, když mě oslovili kamarádi, jestli bych se nechtěl vrátit ke kopané, kterou jsem s nimi hrával jako mladý kluk. A tak jsem se tedy jako gólman vrátil na hřiště a začal hrát za Hanspaulskou ligu. A hlavně jsem dva roky docházel k diabetologovi a díky tomu šla váha dolů,“ pochvaluje si sympatický muž, který si později našel na internetu výživovou poradkyni.

Naletěl jsem mazané reklamě

„Deset měsíců jsem si kupoval redukční koktejly. I když mě manželka odrazovala, že jsou to jen vyhozené peníze, trval jsem si na svém. Ale žena měla pravdu! Ty koktejly měly úplně opačný efekt, když jsem přišel znovu k diabetologovi a postavil se na váhu, s hrůzou jsem zjistil, že mám o 17 kilo víc než na minulé kontrole. Pak jsem nastoupil tříměsíční kurz hubnutí, který pořádala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, kde se mě ujala nutriční terapeutka, paní Lorencová. Vytvořil jsem si s její pomocí zdravý jídelníček a pustil se i do cvičení. Váha šla znovu dolů a já si ten kurz ještě další tři měsíce zopakoval,“ říká Karel, který začal navštěvovat také Bari club, kde se dozvěděl o bariatrických operacích. Zúčastnil se i setkání v Srbech u Kladna, kde potkal lidi, kteří měli před, ale i po zákroku.

„V Srbech jsem se dozvěděl spoustu důležitých informací a v únoru 2019 jsem podstoupil ve střešovické vojenské nemocnici zákrok na zmenšení žaludku. Všechno proběhlo bez potíží a dodneška mám nad sebou ‚dozor‘ – paní Šmerdovou, nutriční terapeutku, se kterou spolupracuju. A je to skvělá spolupráce, za poslední roky se mi podařilo shodit 57 kilo,“ usmívá se muž, který moc rád vaří a manželku k plotně jen tak nepustí.

„Miluju tureckou a řeckou kuchyni a skoro všechna česká jídla. A přestože si i dnes dám sem tam nějakou tu sladkost, jím menší porce a váhu si v pohodě držím. Pomáhá mi k tomu i pohyb. Ve volných chvílích rád vyrážím s manželkou na dlouhé procházky, chodím cvičit do fitka na Proseku a pořád hraju kopanou. Tu jsem hrával už jako kluk, tenkrát to bylo za Meteor Praha 8. Až na výjimky jsem byl vždycky jako gólman v bráně a v zimě jsme s klukama na kluzišti váleli hokej. Lyžoval jsem a dodneška běžkuju. Na jarní prázdniny jsem jezdil do Herlíkovic na lyžařský kurz a v létě zase na tři týdny na tábor u Nových Hradů v jižních Čechách. A volné dny jsem trávil u babičky a dědy v Ohrobci v Praze - západ. Babička nám, jak už to tak bývá, vařila samé dobroty. Mlsal jsem jako každé dítě a o prázdninách jsem prožíval své první lásky,“ vzpomíná Karel, který je přesvědčený, že je potřeba mít pevné rodinné zázemí. A to našel u své ženy, kterou poznal v době, kdy už byl trochu při těle.

Místo 5XL oblékám L

„Moje manželka ale proti mé nadváze nikdy nic nenamítala. A dneska už ani nemusí. Cítím se štíhlý, ‚nemažu si trička o volant v autobuse‘ a jsem šťastný, že nemusím užívat žádné léky. Při mém povolání se tolik nepotím v létě za volantem,“ usmívá se profesionální řidič autobusu, který z konfekční velikosti 5XL přešel na běžné „elko“. A na co se těší? „Moc rád jezdím na chatu do Mníšku pod Brdy, kde chodím na procházky do lesa s naším pejskem Babetkou. Po letech jsem také zas začal jezdit na kole a už jsem zvládl trasu Střížkov – Miškovice – Kostelec – Neratovice a zpátky. Letos se chystáme jet na dovolenou na Šumavu. Budeme podnikat výlety a navštívíme nějaké památky, těšíme se i na koupání a grilování,“ plánuje si Karel, který se grilování věnuje nejvíc právě na chatě v Mníšku. „Tam si jezdíme odpočinout, máme tam celou rodinu. Vždycky dojde nejen na grilování, ale také na tradiční opékání špekáčků u táboráku. Strýc mé ženy hraje na kytaru, a to pak zažíváme krásné dlouhé letní večery, kdy se nikomu nechce jít spát.

Zajímavosti o Karlovi Odkud: Praha 9

Věk: 50 let

Výška: 178 cm

Znamení zvěrokruhu: Panna

Oblíbené motto: „Mou radostí jsou šťastné kilometry bez nehody a spokojení cestující.“

Oblíbené oblečení: mikiny a trička

Zaměstnání: profesionální řidič autobusu

Koníčky: aktivně i pasivně kopaná a hokej, modelářství

Oblíbené jídlo: kuřecí maso, brambory, zelenina

Původní váha: 147 kg

Současná váha: 90 kg

Za necelé 4 roky shodil 57 kg.

Pár triků

Cvičte prkno

Sedy – lehy a sklapovačkami posílíte některé konkrétní svaly, ale tuk na břiše vám nezmizí. Ideální je prkno. Párkrát denně 1 až 2 minuty.

Pijte víc vody

Pijte dostatek vody, pomůže vám to zhubnout a nebudete mít mezi jídly hlad.