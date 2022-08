Bývala štíhlou baletkou, po dětech přibrala. Za půl roku shodila 14 kilo

„Jako dítě jsem s rodiči žila v Praze blízko Národního divadla a s bratrem a sestrou jsme měli krásné a sportovní dětství. Hrála jsem tenis, jezdili jsme na lyže, tancovala jsem. Taky jsem chodila do Národního divadla do baletní přípravky k paní profesorce Olze Páskové,“ vzpomíná Pavla.

„Nakonec jsem na HAMU vystudovala taneční pedagogiku a pak na pařížské Sorbonně získala stipendium, tam jsem si udělala i doktorát. V tu dobu jsem byla štíhlá dívka s pěknou a pevnou postavou, bez toho by ani balet dělat nešlo,“ říká Pavla, která v Paříži potkala svého prvního manžela a odjela s ním do Connecticutu v USA, kde učila balet na různých školách.

„S prvním mužem mám dnes už třiatřicetiletého syna, který žije v Praze. Během těhotenství jsem nabrala 13 kilo, zase jsem je ovšem rychle shodila. Naše manželství ale nevydrželo, po pěti letech jsem se rozvedla a syna jsem dostala do péče. Nikomu bych nepřála prožít to, co já v prvním manželství. Navíc jsem zůstala se synem sama daleko od České republiky. Tenkrát mě držela při životě a zdravém rozumu jóga, při které jsem se dokázala uvolnit,“ vypráví.

„Dneska to vidím jako důležitou životní zkoušku, která mě posunula dopředu. I když jsem se do Čech už nevrátila a v USA žiju pětatřicet let, srdcem jsem zůstala Češkou a každoročně v létě jezdím ‚domů‘, do rodné vlasti na prázdniny,“ svěřila se příjemná dáma, která druhého muže potkala na lyžích a jsou spolu už pětadvacet let.

Před proměnou vážila Pavla 86 kilogramů.

„Máme ještě dvě děti, třiadvacetiletou dceru a jednadvacetiletého syna, který se mi narodil v devětatřiceti letech, což se projevilo na mé postavě. Splašil se mi metabolismus a přibírala jsem kilo za kilem. K nadváze přispělo i to, že jsem všude jezdila autem. V USA to je úplně běžné, když nebydlíte ve městě. Prostě moje taneční tělo kvůli nedostatku pohybu a zpomalenému metabolismu nakynulo, i když jsem předcvičovala jógu a občas jsem vedla taneční kurzy pro děti. Pohyb jsem měla, ale nestačilo to!“ postěžovala si Pavla, která se nemohla vidět na fotkách a svou postavu vnímala jako osobní selhání.

Nejlepší dárek k Vánocům

„Samozřejmě, že jsem vyzkoušela různé diety, ale vždy skončily jojo efektem. Potom mi lékaři zjistili vyšší cukr a já si řekla dost. Šedesátka přede dveřmi, nemohla jsem to nechat být. Do cesty mi ale přišla Katka Fárková, výživová poradkyně, se kterou jsme daly řeč a na Facebooku jsem se připojila do její skupiny. Radí tam, jak dodržovat jednoduchý způsob stravování podle amerického odborníka na výživu a fitness Marka MacDonalda,“ říká žena narozená ve znamení Berana, která věděla, že podle Marka hubly i hollywoodské hvězdy.

Co Pavla dodržovala? 1. V každém jídle mějte zastoupeny bílkoviny, sacharidy a tuky. 2. Dopřejte si hodně ovoce a zeleniny. 3. Bílkoviny měřte na dlaň, sacharidy na pěst a tuky na palec. 4. Jezte každé 3 hodiny. 5. Dostatečně pijte. 6. Přidejte pohyb, i kdyby to měla být jen obyčejná chůze. 7. Zařaďte kvalitní doplňky stravy, které vaše tělo dovyživí a nastolí ten správný „nitro efekt“.

„Zjistila jsem si, že Mark má v Las Vegas seminář, a poprosila jsem manžela, aby mi účast na něm daroval k Vánocům. A když jsem na semináři byla, pochopila jsem, že je to program pro úplně normální lidi, kteří už třeba vyzkoušeli desítky diet. Také Katka mi potvrdila, že i dřív pomáhala lidem zhubnout, ale takové výsledky neměla,“ poodhalila Pavla, která žije na Floridě a právě tam začala dodržovat nová pravidla stravování a vařit podle receptů, které Katka Fárková přizpůsobila ženám, co nemají moc času.

„To bylo něco pro mě, protože znám lepší způsoby trávení volného času než vyvařování. A výsledky se dostavily! Za pět měsíců jsem sundala 14 kilo a obleču věci, které mi dlouho ležely ve skříni. Mám zase obrovskou energii a lékař, který mi kontroluje cukr, je se mnou nadmíru spokojen,“ pochvaluje si výrazně štíhlejší žena, která se dostala až na 72 kilogramů. A jak to dokázala?

V září se těším na osobní setkání

„Je to program, při kterém se dosyta najíte, přitom se vám stabilizuje hladina cukru v krvi, optimalizuje se zažívání, díky lepšímu okysličení se začnou vstřebávat živiny z jídla a odbourávají se zánětlivé procesy. Je to něco, co zvládne každý, něco, co byste dali i svým dětem. Dělám si svá oblíbená jídla, ať už slaná či sladká. Třeba proteinové cookies, žemlovku bez žemle, slaný koláč z bílků a zeleniny, quiche bez lepku s vajíčky a zeleninou, rozličné saláty s kuřetem a oříšky. Těch receptů je v programu hodně,“ vypočítává Pavla, která se těší, až Marka uvidí v Praze, protože tam přijede představit svůj program.

„Jsem z toho tak nadšená, že jsem se dokonce rozhodla pomoct Katce Fárkové s organizací výživového semináře,“ nemůže se už dočkat sympatická dáma.