Sandra zhubla 33 kilogramů. Tuk zmizel, ale svaly mi zůstaly, raduje se

„Abych byla upřímná, do hubnutí jsem se nepustila kvůli špatnému zdravotnímu stavu, zadýchávání se ani kvůli oblečení. Šlo hlavně o můj vlastní pocit! Když jsem se podívala do zrcadla, nebylo mi příjemně, bála jsem se, že budu trpět pocitem méněcennosti. I když je fakt, že mi kolikrát s těmi 105 kily dala dost zabrat moje oblíbená turistika. V horách byly chvíle, kdy jsem si myslela, že si budu muset zavolat vrtulník, protože zpátky už neslezu,“ vtipkuje Sandra, která si s bratrem založila fitness centrum.

Sandra před proměnou měla 105 kilogramů.

„Tam se necvičilo, ale makalo! Zaujal mě crossfit, náročný silový, dynamický a vytrvalostní sport. Sledovala jsem ty lidi, jak cvičí, a natolik mě to uchvátilo, že jsem se do toho pustila taky. Říká se, že 70 procent úspěchu je strava a 30 procent pohyb. U mě to bylo tak padesát na padesát. Pohyb se stal důležitou součástí mého života a dodnes posouvám své silové, kondiční a mentální limity. V mládí jsem cvičila aerobik a zumbu, později kruhové tréninky a v současnosti je to ten crossfit,“ vypráví Sandra.

„Zrovna se chystám na svou první individuální soutěž v tomto sportu. Díky pandemii jsem se donutila vystoupit z komfortní zóny, přestala jsem fňukat a začala jsem s běháním. A jako doplněk jsem se pustila také do plavání a otužování. Ty endorfiny ze sportu, zpocené tělo a svalovina jsou nenahraditelné. A mně se podařilo zhubnout pouze tuk, všechny svaly mi zůstaly,“ pochlubila se mladá žena, která dnes má 72 kilogramů a krásnou vypracovanou postavu. Bez změny jídelníčku by to však nešlo.

Z jídla jsem nevyřadila nic

„Mám štěstí, že je můj bratr profesionální trenér a výživový poradce v jednom. Zároveň je také můj nejlepší přítel, který mě naučil vytrvalosti, trpělivosti, houževnatosti, pravidelnému režimu a stabilitě. Jsem věrná svým zásadám a díky tomu se mi daří svou hmotnost držet. Nastavil mi množství kalorií a kalorické tabulky, o nakupování, vaření a zapisování jídla jsem se už starala sama. A časem pak i o vše ostatní. Zajímavé je, že jsem nezměnila jídlo, ale vztah k němu,“ popisuje mladá žena.

„Ze svého jídelníčku jsem nevyřadila žádnou potravinu, dokonce ani pečivo, řídím se heslem 80 procent zdravé, vyvážené a racionální stravy a 20 procent si nechávám na to, co mám ráda, jako je vínko, pizza, čokoláda. Důležité je však jíst s mírou! A právě pohyb mi dává svobodu a volnou ruku ve zdravém stravování, takže jsem se nemusela vzdát ničeho. Ale je pravda, že jsem přidala víc zeleniny a ovoce a ubrala jsem průmyslově zpracované potraviny. A základem je samozřejmě dobrý pitný režim,“ dodává Sandra, která vyrůstala v královském městě na západě Slovenska, ve Skalici, jen pár kilometrů od českých hranic.

Dnes mi velký zadek závidí

„Z dětství si nejvíc pamatuju, že jsme doma měli pořád legraci a venku zábavu s kamarády. Bez mobilů a internetu. Jezdila jsem ráda na výlety do Trenčína za babičkou a dědou nebo na společné dovolené na chatu s rodinnými přáteli. A nikdy nezapomenu na fenomenální dobroty naší ‚skalickej‘ babičky, na její špenát s bramborami, vajíčka s chlebem nakrájeným na kousky, fašírku nebo na salám obalovaný v těstíčku. To uměla jenom moje milovaná babička,“ usmívá se žena narozená ve znamení Kozoroha, která měla vždycky ženskou postavu s většími boky.

Sandra shodila 33 kilogramů.

„Vtipné je, že velký zadek přišel do módy a holky, co se mi dřív kvůli tomu posmívaly, mi ho teď závidí. V pubertě jsem však měla úplně jiné starosti, než řešit postavu. S kamarády jsme si užívali života a na ‚blbosti‘ nebyl čas. To až později jsem pěkně přibrala, a proto mám obrovskou radost, že jsem na sobě zapracovala a dokázala shodit. Díky tomu se cítím silnější než kdykoli předtím. Už vím, že dokážu všechno. Můj metabolický věk byl před zhubnutím pětačtyřicet let, ale to mi bylo lehce přes třicet. Dneska ho mám na hodnotě osmnáct a na tolik se taky cítím.“

Pár triků Menší porce

Místo toho, abyste spořádali jeden velký a vydatný oběd, mějte po ruce menší svačinky, co budete ujídat během dne. Vyhnete se vlčímu hladu. Čistá voda

Limči, džusy, ovocné šťávy? Vynechte tyto tekuté kalorie, voda vám bohatě stačí.

„A přestože ještě nemám postavu úplně tip ťop, je báječné oblékat se do velikosti 38, a ne do původní osmačtyřicítky... Jen ještě mít na to krásné oblečení, co si dnes mohu dovolit, dost financí. Prostě se cítím výborně, mám se ráda, ale podstatné je, že se mi změnilo tělo, a ne charakter. Nemám potřebu se někomu vysmívat či kritizovat, že má nadváhu a nic se sebou nedělá. Sama vím, jak je to náročné,“ říká Sandra.

„Každý je strůjcem svého štěstí a přeju všem, aby našli odvahu a něco pro to své udělali. A je vlastně jedno, co to bude,“ přeje čtenářkám a čtenářům Sandra, která miluje sluníčko.

„Když otočím hlavu k modré obloze, všechny povinnosti a starosti rázem zmizí a já si užívám jen přítomný okamžik. Miluju zpěv ptáků, kteří mě ráno budí. A těším se, že tohle jaro a léto zařadím víc túr po naší krásné zemi. Jestli rádi chodíte, přijeďte, je tu opravdu nádherně.“