Zpěvačka Magda Malá zhubla patnáct kilo a štíhlou postavu si stále drží

Když nám Magda Malá otevírala u ní doma, napadlo nás, že tato zpěvačka, která zazářila třeba s písničkou Samotářka v muzikálu Bídníci, snad objevila elixír mládí. Se svou výškou 154 centimetrů a váhou 51 kilo působí v pětapadesáti letech jako slečna. Svěží a spokojená je také v obličeji.

„Holt jsem máma od dvou dětí a kromě Magdalenky a Terezky mi život nadělil i nějaké to kilo navíc. S každým těhotenstvím jsem něco přibrala, až jsem se dostala na váhu 64 kilogramů. O to víc mě těší, že se mi podařilo konečně shodit. Já vím, nebylo to nic strašného, jenže mně ta nadváha začala vadit. Co si budeme povídat, na zpěvačku na pódiu je vidět – a vím, že bych měla vypadat trochu k světu, přece jen na mě lidi koukají a pohled na malou zavalitou postavu, navíc z prvních řad i ‚zespoda‘, není nic příjemného. Na pódiu se pohybuju a nemůžu u toho funět a lapat po dechu,“ vyprávěla před dvěma roky Magda malá, která je sice malá vzrůstem, ale hlas má obrovský.

A jak to má zpěvačka s dietami? „Koukejte na to, tady vidíte několik šanonů s návody, jak zhubnout,“ ukazuje nám a pokračuje: „Těch diet jsem vyzkoušela hodně, ale žádnou jsem nedala úplně do konce.“

Šla jsem na to bez šanonu

„Vždycky jsem trochu zhubla, pak mi ale chyběla pevná vůle a zase jsem ten šanon zavřela. No, a za čas jsem zase otevřela jiný a zkoušela jsem to takhle pořád dokola. A nic! Sama sobě jsem namlouvala, že moje nadváha jsou zkrátka kila po porodu a je to úplně normální. A před necelými třemi roky jsem si na podzim řekla: A dost, zkusíš to jinak! Bez šanonu,“ prozradila nám zpěvačka, která šla na hubnutí selským rozumem a vyšlo jí z toho jediné – že stačí zmenšit porce.

„Opravdu jsem vynechala pouze bílé pečivo a kafe, které mi nějak nedělalo dobře. Pravda je, že jsme s mou starší dcerou Magdalénkou vegetariánky a právě ona mě naučila jíst jinak. Miluju tofu, sýry, špagety. Chutná mi vegetariánská paštika s rajčátky a mám ráda polévky, například chřestovou, dýňovou s mrkvičkou nebo tomatovou, taky miluju zeleninu a ovoce. Hlavně banány, které jsou plné minerálů. A občas si dám kousíček čokolády,“ sčítá oblíbené potraviny Magda, která každý den chodila a dodnes chodí na dlouhé procházky k Vltavě v Braníku.

Tipy Dobrý začátek

Snídaně je nejlepší základ dne. Měla by být bohatá na komplexní sacharidy, které vám dodají energii. Zkuste třeba ovesnou kaši s ovocem. Fit svačinka

Umixujte banán, 3 dcl mléka a lžíci proteinu. Je to rychlé a výborně vás to zasytí.

„Tam se učím texty, nasávám pozitivní energii z přírody a třídím si myšlenky. Je to zvláštní, vždy mi tam přicházejí odpovědi na otázky, na které ty odpovědi jinak běžně nemám. Bez procházek už si nedokážu život představit. Střídám to i s procházkou přes Karlův most na Pražský hrad. To je takový můj rituál. No, a věřte nebo ne, díky tomu jsem během půl roku shodila neuvěřitelných 15 kilo. Najednou se mi líp dýchá při zpívání, ale i když jdu do kopce. A dokonce se mi upravily zvýšené hodnoty cholesterolu,“ radovala se předloni v zimě drobná dlouhovláska, která si svou novou váhu stále drží.

Můj šatník dnes září barvami

„Běžně nosím velikost 34, a i když jsem nemusela platit žádného výživového poradce, to hubnutí mě přece jen něco stálo. Musela jsem kompletně vyměnit šatník. Nakoupila jsem si oblíbená trička, kalhoty, šaty a mám radost, že mé oblečení konečně září barvami. Černou, kterou jsem dřív nosila, aby mě zeštíhlela, už si obleču jen výjimečně. Je prima, že v klipu, který mi natočil Vašek Noid Bárta k mé nové písničce, už nejsem taková baculka. Mám na sobě rozervané triko a taky šaty. Byla to moc příjemná spolupráce,“ pochvaluje si zpěvačka, která pro letošní léto plánuje kromě vystoupení i dovolenou s rodinou.

„Vidím to na výlet do Paříže a možná taky pod stan. To mi připomíná, že teď v létě se mi bude váha držet přece jenom lépe, protože přes zimu jsem trošku polevila. Jím všechno, ale snažím se už nebagrovat v noci lednici. V létě budu mít hodně pohybu a taky se chystáme grilovat, třeba cuketu, brambory, papriky, rajčata. Zeleninu, hlavně výborná rajčátka, pěstuje dcera Terezka na balkoně. A já tajně sním o tom, že jednou budu bydlet v domečku se zahradou, kde budu pěstovat spoustu dobré zeleniny,“ plánuje zpěvačka.