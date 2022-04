Půst pro naše pradávné předky nepředstavoval nic výjimečného, právě naopak. Někdejší lovci a sběrači neměli k dispozici supermarkety ani mrazáky a museli si nejdřív něco najít nebo ulovit, teprve pak se mohli najíst. Což jim nečinilo žádný velký problém, protože příroda to naštěstí zařídila tak, abychom byli schopni fungovat i delší dobu bez jídla.

Dnes už tato omezení nemáme a můžeme jíst prakticky, kdykoli se nám zlíbí. Klidně několikrát za hodinu, dokonce i jenom tak z nudy. Otázkou však zůstává, jestli je to dobře.

Zdravotní přínosy přerušovaného půstu Pomáhá odbourávat tuky a může vést k určitému metabolickému posunu, který způsobí, že organismus použije místo glukózy jako zdroj energie tuk. Chrání tělesné buňky před různými nežádoucími (patologickými) změnami.

Snižuje hladinu cukru v krvi, může být proto prospěšný jako prevence cukrovky druhého typu.

Posiluje náš imunitní systém.

Působí protizánětlivě, snižuje hladinu cholesterolu v našem těle a napomáhá předcházet kardiovaskulárním onemocněním.

Dlouhodobé praktikování metody přerušovaného půstu se pozitivně odráží na stavu pokožky (například se snižuje tvorba akné).

Organismus má k dispozici mnohem větší množství energie k regeneraci, což se projevuje zvýšenou vitalitou. Úleva, kterou přerušovaný půst přináší střevům, se blahodárně odráží i na činnosti dalších vnitřních orgánů, jako jsou například ledviny či játra.

Na trávení totiž tělo vydává nemalé množství energie, a pokud jíme hodně často, znamená to pro náš organismus extrémní energetický výdej, kvůli němuž se mu pak nedostává palivo na další neméně důležité procesy, jako je například regenerace.

Nemluvě o tom, že když svůj trávicí trakt zahlcujeme neustále nějakou potravou, nemá možnost se očistit a zbavit se nežádoucích toxinů a nahromaděných škodlivin.

Nebojte se, nebudete o hladu

Jak už název napovídá, přerušovaný půst neznamená, že budete muset přetrpět několik dní bez jídla. V praxi se jedná o střídání fází, kdy jíte a kdy nejíte. Existuje několik variant, které si můžete zvolit. Například v režimu 12:12 můžete vždy 12 hodin jíst a dalších 12 hodin lačníte.

Kterou konkrétní denní dobu si zvolíte, to je pouze na vás. Dejme tomu, že po probuzení se poprvé najíte v devět. Devět plus dvanáct rovná se dvacet jedna. To znamená, že poslední jídlo byste si měli vychutnat o deváté hodině večer a potom zase nejíst do deváté hodiny ranní.

Zvolíte-li model 10:14, prodloužíte si dobu bez jídla o další 2 hodiny. V režimu 8:16 pak můžete jíst jen v rozmezí 8 hodin a zbývajících 16 hodin lačníte.

Konec počítání kalorií

Velkou výhodou přerušovaného půstu je také to, že nemusíte nijak zvlášť přemýšlet o tom, co jíte, a složitě počítat kalorie, můžete si dopřát v podstatě cokoli, na co máte chuť. Ale samozřejmě i zde platí všeho s mírou, pokud se budete ve stanovené době od začátku do konce ládovat fast foodem či sladkostmi, svému zdraví tím nijak zvlášť neprospějete.

Jde spíš o to, že si můžete užívat pestré jídlo, a to včetně svých oblíbených pochutin, pokud si je dopřejete v rozumné míře. Nemusíte se tedy vzdávat věcí, které máte rádi, což bývá úskalím mnoha diet.

Hlad i chutě brzy zmizí

Pokud se rozhodnete vyzkoušet přerušovaný půst, řiďte se svými pocity. Každý z nás je nastavený jinak a co vyhovuje jednomu, nemusí dělat dobře druhému. Otestujte postupně různé varianty a zvolte takovou, při které se budete cítit dobře.

Je samozřejmě možné, že vás zpočátku budou trápit rozličné chutě, případně i hlad, v době, kdy jste dřív normálně jedli. To je úplně normální, organismus potřebuje čas na to, aby si zvykl na nový režim.

Vytrvejte a nepříjemné pocity brzy odezní. Ve finále si možná na tento nový způsob životosprávy zvyknete natolik, že se ho rozhodnete držet trvale.

V některých případech je však potřeba zvýšená opatrnost a předchozí konzultace s lékařem, například u diabetiků. Přerušovaný půst se nedoporučuje ani budoucím maminkám nebo lidem, kteří trpí podváhou. V každém případě platí, že pokud se rozhodnete začít praktikovat přerušovaný půst, výsledkem by vždy měla být fyzická a psychická pohoda.