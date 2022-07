Pavla Tomicová výrazně zhubla a s kolegy oslavila šedesátiny

Přestože Pavla Tomicová měla narozeniny už 25. června, kolegové pro ni pár dní poté připravili překvapení. Hned jak se Pavla Tomicová objevila na place, režisér Jaromír Polišenský zavelel: Akce! To bylo znamení pro herce, že zazpívají herečce Všechno nejlepší!

Pro seriálovou Anežku to bylo překvapení. Čekala totiž dialog, který se zvrtl v malou gratulaci, květinu a ovocný koš. „Všimla jsem si, že už mi lidé přestávají přát, ať se dožiju ještě jednou tolik. Chápou, že už by to asi nešlo. Ráda bych byla výjimečná, ale ono by mě to tu bez mých přátel nebavilo. Je to krásný, být obdarovaný, a navíc když je to od lidí, se kterými je mi fajn. Víc k tomu nedokážu říct, protože pocity a dojmy nejdou popsat slovy,“ zapřemýšlela Tomicová a všechno zakončila svým zvonivým smíchem.

Mezi gratulanty nechyběl ani Šimon Bilina, který má pro svou parťačku speciální gratulaci. „Přeju Pavle jednoduchost. Jedním duchem všechno! Milujeme ji a jsme nekonečno. Dělala si legraci, že dvakrát tolik roků by už bylo moc, ale není to pravda. Všichni jsme nekoneční,“ řekl herec.

Pavla Tomicová dodatečně oslavila šedesátiny na natáčení seriálu Zoo.

Pozadu nezůstala ani Michaela Pecháčková coby Sid, která se svou šéfovou tráví na place hodně času. „Pavle bych popřála jen to nejlepší. Je to výborná kolegyně, tak hlavně aby nás dlouho bavila svým smíchem a nadhledem. Je skvělá,“ prohlásila herečka.

Dalším z gratulantů byla i Sabina Laurinová, a přestože se tyhle dvě dámy znají, mohly oslavit i to, že se konečně potkaly před kamerou, a také ty nej narozeniny. „Přeju, ať jsme stále mladé, a to jsme! Pevné zdraví, radost, energii, a aby měla pořád tak skvělé kolegy, jako jsme my,“ zavtipkovala seriálová Alice. „A aby toho nebylo málo, tak ještě hodně krásných rolí, klid a spousty energie na všechno!“ dodala Laurinová.