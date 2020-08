Muž držel bramborovou dietu, zhubl devadesát kilogramů

Mladík pochází z rodiny, kde má nadváhu jeho tatínek i sourozenci. Kdo neměl kulaté tváře, jako by ani nepatřil do rodiny. Jídlo bylo rituálem a prostřený stůl byl místem, kde se setkávala celá rodina. Každý se přejídal a nehleděl na kalorie nebo nezdravost jídla.

V tom už ale Dylan dál nechtěl pokračovat, protože se bál o svou budoucnost. Když se jeho sestře narodil potomek, došlo mu, že by se jednou také rád stal otcem a kvůli obezitě by se mu to možná ani nemuselo podařit. Dalším impulsem k hubnutí pro něj byl nástup na vysokou školu, kde musel chodit pěšky po kampusu z přednášky na přednášku a pouze přecházení z místa na místo ho extrémně unavovalo.

„Nechtěl jsem jít špatným příkladem synovci. Nechtěl jsem mu ukazovat, jak se umím přejídat a jaký je můj jídelníček. A chtěl jsem držet krok se svými spolužáky. Už mi nebylo příjemné, že jsem byl stále zadýchaný a všude poslední,“ sdělil muž pro server Metro.co.uk.

Nejprve přemýšlel nad oslovením nutričního specialisty, nakonec ale vzal hubnutí do svých rukou a zprvu dva týdny jedl pouze brambory. Ačkoli se příjem sacharidů v době hubnutí nedoporučuje, Dylan říká, že právě s bramborami má ty nejlepší zkušenosti.

„Díky jejich chuti jsem neměl potřebu jíst sladké a slané věci. Nevím, jak je to možné, ale byl jsem plně zasycený a ukojil jsem i chutě na nezdravá jídla. Dva týdny jsem jedl pouze brambory. Začal jsem hubnout a pak už jsem si začal počítat kalorie a dávat pozor na to, co konzumuji,“ pokračoval.

Dříve měl jídlo z rychlého občerstvení ráno na cestě do školy, poté si ho objednával i ke svačině a na oběd si ve škole dával dvojitou porci jídla. Jeho spolužáci nedokázali sníst ani jednu obří porci a on za ně jídlo někdy i dojídal. Cestou ze školy si pak kupoval různé laskominy a pomalu se s dobrotami projedl až ke spánku.

Během jednoho roku na dietě zhubl přes devadesát kilogramů. Ke zdravé stravě postupně přidal pravidelný pohyb a cvičení v posilovně. Dnes je z něj jiný člověk. Rád chodí běhat, ačkoli před časem nebyl schopný bez zadýchání dojít ani na autobus. S proměnou je spokojený, ale v budoucnu si bude muset našetřit na operaci, která ho zbaví vytahané kůže. Kvůli ní je ještě mírně omezen v pohybu. Celkově je ale se sebou spokojený a je pyšný na to, že se sebou dokázal něco udělat.

17. března 2020