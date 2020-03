Zhubla desítky kilogramů. Kvůli vytahané kůži podstoupila čtyři operace

10:50 , aktualizováno 10:50

Čtyřiatřicetiletá Lisa Rothenbergová z New Jersey se rozhodla pro změnu životního stylu, když vážila sto dvacet kilogramů a začala mít obavy, že by vlivem obezity mohla zemřít. „Bála jsem se, že z mých tří dětí udělám sirotky. Rozhodla jsem se jednat, dokud to ještě šlo,“ sdělila.