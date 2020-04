Lenka zhubla 60 kilogramů. Cítí se líp než ve dvaceti

„Sklony k přibírání jsem dřív nikdy neměla. Vyrůstala jsem v době, kdy jsme neseděli u počítačů, ale celý den jsme lítali někde venku,“ vzpomíná Lenka. Zlom nastal, když poprvé otěhotněla a přibrala 50 kilogramů.

„Bylo to strašné, nemohla jsem se hýbat. Špatně se mi chodilo, byla jsem těžká a věčně zadýchaná. Jenže na to, abych řešila svou váhu, jsem moc času neměla, byla jsem tehdy s malou dcerkou sama a veškerou pozornost jsem věnovala jí,“ říká mladá žena, která později zažila šok, když šla bratrovi pomoct vybrat nové brýle.

„‚Brýle si můžete za týden vyzvednout sám, maminka s vámi jezdit nemusí‘,“ slyšela jsem od prodavače a málem omdlela. Vyrazilo mi to dech! Bylo mi dvaadvacet a vypadala jsem jako matka mého o dva roky mladšího bráchy! Bylo to tak kruté, že jsem se na místě rozhodla něco s tím udělat,“ líčí Lenka moment, který nastartoval v jejím životě zásadní změnu.

„Napadlo mě, že začnu běhat. Ale po 100 metrech s mými těžkotonážními 120 kily jsem měla plíce na chodníku a ze zátěže zvracela. A tak jsem začala hledat kvalitnější informace. Četla jsem články o výživě, probrala jsem si znovu učivo biologie ze zdrávky, kterou jsem předtím studovala, a pomalu jsem se v tom začala orientovat,“ říká Lenka, která postupně shodila 20 kilo a pak se jí povedlo do života začlenit i sport. Ze začátku kolečkové brusle, plavání a skupinová cvičení.

„Dlouho jsem se pak zasekla na váze 90 kilo, ale vědu jsem z toho nedělala. Stihla jsem si ještě odskočit do porodnice, odkud jsem se vracela s krásnou holčičkou a jako bonus s úplně stejnou váhou jako před porodem.“

Osud tomu však chtěl a přišel další životní zlom: „Dcerka si v den svých prvních narozenin strčila do pusinky vosu, která ji štípla. Nečekala jsem na nic a vyrazila s ní na pohotovost. Jenže i navzdory panickému strachu o život dítěte jsem nebyla schopná vyběhnout mírný kopeček, který vedl k budově pohotovosti. Bezmoc, strach a zoufalství ovlivnily mé další rozhodnutí. S dcerkou jsem tenkrát strávila tři dny v nemocnici a po návratu domů jsem znovu oprášila knihy o výživě,“ říká Lenka.

A dodává: „Pohltilo mě to natolik, že ručička na váze brzy ukázala o 10 kilogramů méně a vědomosti o stravě, možnostech a fungování lidského organismu se staly mým koníčkem. Dodělala jsem si školu a nastoupila do nemocnice jako sestra. Jezdila jsem na kurzy o zdravém životním stylu a váha se postupně dostávala níž.“

Když pak před devíti lety zašla Lenka poprvé do posilovny, byla to tehdy trefa do černého. „Bez cvičení by to byl marný boj, protože mě trápily obrovské přebytky kůže,“ ukazuje nám svou krásně vypracovanou postavu sportovkyně, pro niž se stal koníček profesí a která dnes ve svém vlastním fitku Fit LG centrum pohybu pomáhá lidem shazovat kila. Dokonce si splnila i další sen – závodila v soutěžích v bodyfitness.

„Medaili odsud nemám, ale už ten pocit, že jsem se na soutěž dostala, je pro mě obrovským vítězstvím. Největší úspěch bylo druhé místo na Mistrovství ČR v atletickém fitness a vítězství ve workoutových závodech. To je jeden z dalších důkazů toho, že když člověk po něčem opravdu moc touží a je ochotný pro to něco udělat, tak si svoje sny může splnit,“ loučí se s úsměvem sympatická trenérka.