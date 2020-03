Celebritám pomáhá zhubnout. Střídavý půst však není vhodný pro každého

S dietami a stravovacími režimy založenými na půstu nebo hladovce se v posledních desetiletích roztrhl pytel. Odborníci si to vysvětlují tím, že jídlo je pro většinu z nás dostupné prakticky neomezeně a my na to hřešíme.

Ve výsledku je nadbytek konzumovaného jídla přímo úměrný nárůstu celé řady civilizačních nemocí. I proto se odborníci stále častěji vrací k vyzkoušeným prvkům lidové medicíny, jako je například půst, s cílem zlepšit některé zdravotní ukazatele nebo omezit nadváhu.



Jak funguje půst

Může omezení jídla pomoci organismu nastartovat léčebné mechanismy? Lékař Michael Mosley, který ve Velké Británii patří mezi známé novináře píšící o zdraví a je zároveň autorem diety zvané 5:2, je přesvědčen, že ano. Vysvětluje to takto: když tělu dopřejeme kalorie, naše tělo pracuje na jejich spalování a produkci nových buněk, a proto nemá čas, aby se věnovalo buňkám, které jsou nějak poškozené. Při půstu má tělo čas, aby se „opravou“ poškozených buněk způsobujících nemoci zabývalo.

Něco pravdy na tom asi bude, protože v minulosti lidé půst spojený s odpočinkem využívali k léčbě naprosto běžně. Byl to čas, kdy se tělo zbavovalo infekcí. To mimochodem potvrzují i některé výzkumy. Ukazuje se, že hladovka skutečně může v těle omezit zánětlivé procesy, snížit množství volných radikálů nebo pomáhat tělu bojovat s choroboplodnými buňkami. Vědci se také domnívají, že půst snižuje hladinu cholesterolu, reguluje krevní tlak, krevní cukr a zlepšuje imunitu.

Co je vlastně půst?

Základní definice půstu je oproštění se od jídla a pití, s výjimkou vody. Půstem je však i to, když nejíte v pátek maso, hladovka, při které pijete jen vodu a ovocné šťávy, nebo když držíte půst střídavý (z anglického intermittent fasting). Při něm jde o to, že se omezujete v jídle jenom ve zvolené dny nebo části dne.

Stravovacích režimů založených na této zásadě existuje hned několik.

Střídání postních dnů

Nejznámější variantou střídavého půstu je ta, při níž jeden den jíme jako obyčejně a další se postíme. Tato dieta má velké množství zastánců, kteří oceňují, že nemusí počítat kalorie, omezovat se v konzumaci oblíbených jídel, plánovat a platit za módní nebo dietetické produkty.

Jak postupovat? Ve dnech půstu můžete přijmout jídlem asi 500 kcal, avšak ani zbylé dny byste se neměli přejídat. Doporučuje se dodržovat pitný režim, pít bylinkové čaje a věnovat se nějaké formě tělesného cvičení, byť nenáročného.

Protože jde o jednoduché a snadno zapamatovatelné zásady, jedinou větší výzvou celé diety je zvládnutí pocitu hladu. Především na začátku jejího dodržování vám dá tělo několikrát najevo, že mu jídlo chybí. To bohužel platí pro všechny diety založené na půstu.

Dieta 5:2

Zvládnutí jisté míry hladu vyžaduje i dieta 5:2. Spočívá v tom, že pět dnů v týdnu se stravujete podle zásad racionální stravy a dva dny se postíte. Tento půst rovněž není typickou hladovkou, protože můžete sníst 500 – 600 kcal.

Obvyklý postní den se podle pravidel diety skládá ze dvou až tří jídel se zhruba 250 až 300 kcal (celkem 500 kcal pro ženy, 600 pro muže). Opět platí, že jde o dietu pohodlnou – v běžných dnech nepočítáte kalorie a nemusíte vynechávat žádné skupiny potravin. Postní dny navíc umožňují tělu si zvykat na menší porce a detoxikovat.

I když dieta 5:2 povoluje jakékoliv jídlo, doporučujeme zaměřit se spíše na zdravější potraviny, zařadit kvalitní maso a minimalizovat přílohy. Dodržujte také pitný režim. Hubnout budete postupně a ve většině případů se budete i mnohem lépe cítit.

Jezte, nejezte, jezte

Tak zní volný překlad názvu knížky Eat Stop Eat od autora Brada Pilona. Ten tvrdí, že ESE (Eat Stop Eat) není dieta, nýbrž způsob stravování, díky němuž je možné dosáhnout skvělých účinků na zdraví a zhubnout. Stačí jednou nebo dvakrát týdně držet čtyřiadvacetihodinovou hladovku.

Není nutné se postit od rána do rána, je jen na nás, v kterou denní hodinu hladovku zahájíme. Jinak lze jíst prakticky všechno, ale aby měla dieta skutečně požadovaný efekt, je lepší dodržovat pravidla zdravé výživy a pravidelně cvičit. Při této dietě vás hlad bude trápit určitě, proto není pro slabší povahy.

Warrior Diet, strava bojovníka

Warrior diet je způsob stravování, který představil Ori Hofmekler ve své stejnojmenné knize. Hlavní princip spočívá ve střídání dvou fází během dne. První fáze (hladovění) nastává po večeři a trvá až do večeře druhého dne. Jde o úsek kolem 18 hodin, který se počítá od doby, kdy jdete spát. Takže pokud půjdete spát v 22 hodin, půst držte do 16 hodin druhého dne.

Pravidla sice dovolují sníst během dne malé množství stravitelných potravin, jako je například čerstvé ovoce nebo zelenina, avšak pokud nemáte problém vydržet bez jídla až do večeře, můžete si udělat úplný půst a dosáhnout tak lepšího výsledku.

Druhá fáze (přejídání) je večerní hostina, při které můžete jíst, co hrdlo ráčí. Trvá asi šest hodin. Jíst byste měli hlavně čerstvé a co nejméně zpracované potraviny, tedy ryby, maso, zeleninu a ovoce. Ve své podstatě jde o spojení střídavého půstu a populární paleodiety.

Deta Leangains, metoda 16:8

Tento styl střídavého stravování vyvinul před pár lety švédský nutriční poradce a trenér Martin Berkhan. Je přednostně určen pro aktivně sportující lidi, kteří chtějí získat svalovou hmotu a zároveň zůstat štíhlí, případně se chtějí přebytečného tuku zbavit.

Pravidla říkají, že můžete jíst po dobu osmi hodin denně, zatímco zbylých 16 nejíte nic. Nejčastěji se nejí od osmi večer do poledne následujícího dne, ale záleží na vás a vašem životním stylu, jak si den rozdělíte.

V době půstu je velmi důležité pít dostatek vody (pro potlačení hladu ji můžete ochutit třeba citronem), smíte žvýkačky a kávu nebo čaj (vše bez cukru). Kromě efektivnějšího spalování tuků (včetně nebezpečného viscerálního) snižuje tato metoda chuť na nezdravé pokrmy, udržuje stabilní hladinu inzulinu, zlepšuje energii, náladu a koncentraci.

Na co si dát pozor

Vědecké studie potvrzují, že krátkodobý půst může pomáhat při hubnutí i při zlepšení zdravotních ukazatelů. Jako negativum vidí vědci skutečnost, že působí mnohem více na muže než na ženy. V některých případech může u žen dokonce vyvolat hormonální nerovnováhu.

Velká část odborníků je i nadále přesvědčena, že správný redukční režim by měl být založen na rovnováze, a proto před hladovkami, které mohou skončit jojo efektem, varují. Také je znepokojuje, že v postních dnech se tělu nemusí dostávat potřebného množství výživových látek.

Než začnete držet některou střídavou dietu, je dobré si uvědomit, že není pro každého. Vyhnout by se jim měly těhotné ženy, děti, dospívající, lidé po operacích, starší lidé a ti, kteří trpí nějakým chronickým onemocněním. Nejdůležitější je řídit se zdravým rozumem – pokud vám tělo vysílá znepokojující signály, je lepší dietu přerušit a vrátit se k normální stravě.

Článek vyšel v březnovém vydání časopisu Zdraví.