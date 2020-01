O jedenáct velikostí menší. Žena zhubla běháním, chůzí a změnou stravy

Tracy má tři dospělé syny, a dokonce už je téměř dva roky babičkou. Když děti odešly z domu a ona zůstala jen s manželem, rozhodla se, že začne dělat něco pro své zdraví, když léta jen dětem vyvařovala a sama se zanedbávala.

Začít chtěla u hubnutí, protože měla problémy s klouby a lékař ji varoval, že když nezhubne, zřejmě ji čeká operace kyčlí.

„Nechtěla jsem do toho skočit po hlavě, aby mě to nepřestalo bavit a po pár týdnech jsem s tím nesekla. Pomalu jsem tedy začala měnit svůj jídelníček a vyškrtla z něj lepek a bílý cukr. K snídani jsem si dala bezlepkovou vafli s ovocem, k obědu kuřecí maso a salát a k večeři grilovanou zeleninu. Žádné sladké sušenky,“ sdělila pro The Sun. To pro ni bylo velmi těžké, protože léta milovala hamburgery a sladké pití.

Po pár týdnech si ale na zdravou stravu zvykla a rozhodla se životní styl změnit ještě víc. Začala každý den chodit dvanáct tisíc kroků rychlou chůzí a k tomu přidala i jógu.

„Zamilovala jsem se do pohybu a hlavně do běhu, který má na mé proměně největší zásluhu. Nikdy předtím jsem neběhala, a pak jsem začala sbírat i ceny. Maraton už je pro mě něco, co hravě zvládnu. Jsem na sebe pyšná. Úplně se mi změnil život. Cítím se mnohem lépe. Bohužel jsem ale také přišla o spoustu přátel, kteří mou proměnu nedokázali vydýchat. Záviděli mi, že jsem to nevzdala a tolik zhubla,“ pokračovala.

Dříve byla „otloukánkem“, ze kterého si všichni přátelé dělali legraci. Říkali jí boubelko a dobírali si ji kvůli většímu pozadí. „Jsem teď jiný člověk,“ doplnila.

Svůj příběh chtěla zveřejnit, aby inspirovala ostatní a dodala odvahu každému, kdo chce ve svém životě něco změnit. „Radím jen, aby si lidé nekladli vysoké cíle. Stačí postupovat pomalu a krůček po krůčku. Změna ale stojí za to. Miluji nyní nakupování oblečení, mám se teď ráda,“ dodala.