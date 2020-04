Ovládla jsem svoje chutě, říká Renata, která shodila 22 kilo

„Nikdy jsem neměla čas sama na sebe. Hubnout jsem zkoušela nesčetněkrát, ale vždycky se z toho vyklubal jo-jo efekt a já byla čím dál tím silnější. Až jsem najednou věděla, že si chci dokázat, že umím ovládnout své chutě a změnit kompletně jídelníček. Prostě jsem se jednoho dne rozhodla, že jídlo není středobodem vesmíru a že život není jen o jídle,“ vzpomíná Renata, pro kterou byla hnacím motorem kolegyně z práce Alena.

„Znám ji od mládí jako dámu při těle a najednou dokázala zhubnout 30 kilo díky poradně Svět zdraví (dnes Nutriadapt). Denně jsem Alenu potkávala v práci a říkala si, že když to zvládla ona, tak já to dám taky. Do této poradny v Havlíčkově Brodě jsem nakonec opravdu zašla a ujala se mě tam výživová poradkyně Lenka Štolbová. A právě ona mi vysvětlila, že dělám ve svém stravování skoro všechno špatně.

Na vepřové jsem zapomněla

Jedla jsem hodně sacharidů, cukrů a tuků a málo bílkovin a zeleniny. Pila jsem málo tekutin a hlavně jsem neměla skoro žádný pohyb,“ sčítá nedostatky někdejšího životního stylu sympatická žena, která z poradny odcházela s novým jídelníčkem, ale i se strachem, že jí nebude chutnat a bude mít hlad.

Pár triků Večer proteiny

Hubnout můžete i během spánku. Stačí, když si místo sacharidů (pečivo, přílohy) dáte bílkoviny (plátek libového masa, tvaroh). Aktivujete tím spalování tuků. Klid na jídlo

Jezte v klidu a při jídle se vždycky posaďte. Nikdy nejezte při chůzi či vestoje.

„Asi po týdnu se všechny mé obavy úplně rozplynuly. Sytá jsem byla tak akorát, na nové chutě jsem si zvykla. A dokonce jsem ani nepociťovala nutkání dát si něco sladkého nebo slaného. Na nějaké vepřové maso a uzeniny jsem časem úplně zapomněla a dodneška mi nechybí.

Jen jsem si v hlavě musela srovnat, že to nahradím něčím stejně dobrým a prospěšnějším, jako jsou ryby a luštěniny. A rozhodně nežiju jako asketa. Moc ráda vařím kuřecí maso se špenátem a bramborovými knedlíky, těstoviny s tuňákem a zeleninovým salátem a klidně si dám občas pravou šlehačku, třeba i tu pařížskou s kupou ovoce,“ představuje nám svou oblíbenou dobrůtku Renata, které se podařilo „bez trápení“ shodit z 92 na 70 kilogramů. A to i díky pohybu.

Staré oblečení neschovávám

„Nejsem zrovna člověk, který by vyhledával sport, ale našla jsem si skvělou alternativu. Místo ježdění autem jsem začala všude chodit pěšky. A pěkně svižně! Ráno chodím pěšky do práce, z práce jdu pěšky přes celé město a když ještě měl syn školu, tak pro něj a děsně mě to baví. V mobilu mám krokoměr a denně nachodím 7 až 10 kilometrů. Kolegyně v práci se mi smějí, že vždycky nahodím batoh na záda a už letím,“ popisuje Renata, která měla velké štěstí i na manžela.

„Můj muž je to nejlepší, co mě v životě potkalo. Mám v něm velkou oporu a myslím, že by mě měl rád i v pytli od brambor. Při hubnutí mi ale moc fandil a byl nadšený, jak jsem se celá proměnila. Jediné, čím ho teď dostávám, jsou moje nálety na obchody s oblečením. To víte, zhubla jsem o čtyři velikosti, musím nakupovat.“

A peníze investují manželé nejen do Renatina šatníku, ale i do nového domu, který si postavili a teď ho zařizují. „Pohybu mám tedy pořád dost,“ říká Renata, která se už těší, až si obleče nové šaty a kalhoty. Na kolegyni v práci, která jí radila, aby se nezbavovala starého oblečení, protože se jí může jednou hodit, prý nedá. Hodlá totiž zůstat štíhlá už napořád.