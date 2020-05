Petra zhubla 28 kilo tuku: Není těžké zhubnout, ale znovu neztloustnout

0:10 , aktualizováno 0:10

Celý rok se můžete se čtenáři podělit o to, jak se vám podařilo zhubnout, a někteří z vás za to získají baliček s luxusní kosmetikou. Se svým bojem s nadváhou se svěřila také Petra, která vážila 106 kilogramů. Dnes má o 28 kilo tuku méně a o to víc energie, a ta ji nasměrovala k dalším změnám.