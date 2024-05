Za nové zuby si připlatíme, mnozí zubní technici skončí. Na vině je nařízení EU

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Zubní techniky ohrožuje nová legislativa. U každé zubní náhrady by teď měli plnit stejné povinnosti jako sérioví výrobci zdravotnických prostředků: podrobně popsat a evidovat použité materiály i výrobní postupy. Stojí to čas i peníze a většina z nich to nezvládá. Přitom jim hrozí pokuta až půl milionu korun. Někteří technici chtějí zdražit, jiní skončit s praxí. Obojí pocítí pacienti.