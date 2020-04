Měla přes metrák a nevyšla kopec. Teď je o 35 kilo lehčí a závodí v běhu

„Zhubnout jsem se do té doby pokoušela mnohokrát. Zkoušela jsem různé diety, později i opravdovou změnu stravování a pohybu za pomoci výživového poradce, ale vždy pouze s částečným úspěchem a poté se opět dostavil jo-jo efekt a já znovu přibrala,“ vzpomíná.

Po osudné procházce v lese na Vánoce 2016 si Petra stoupla doma na váhu. Ukázala 113 kilogramů. „To už byla opravdu poslední kapka, a tak jsem se hned po novém roce jsem objednala na konzultaci na OB klinice, o které jsem věděla z obezitologického semináře pro pacienty, který jsem jako lékárnice sama absolvovala.“

Lékaři Petře nabídli bariatrickou operaci, při níž by jí zmenšili žaludek. „Než jsem prošla všemi pohovory a vyšetřeními, už jsem byla tak nastartovaná, že se mi podařilo sundat hmotnost na 107 kilogramů, a to změnou stravování a zařazením chůze do denního režimu,“ líčí svou situaci z jara 2017.

Když ji do nemocnice před plánovanou operací přijímali, měla 97 kilogramů. „Před operací jsem si nakoupila 150ml krabičky, snažila jsem se pravidelně v průběhu dne pít po malých množstvích, abych už po operaci měla správné návyky,“ vzpomíná.

Petra je po operaci tři roky a její hmotnost se ustálila na 76 kilogramech. „Tento údaj je však lehce zavádějící,“ vysvětluje, protože díky sportu, který velmi intenzivně zařadila do svého nového života, má velký podíl svalové a kostní hmoty. „Velikost oblečení teď nosím 38-40 oproti dřívější velikosti 50-52. Celkem jsem v průběhu léčby shodila 35 kilogramů,“ shrnuje trojnásobná maminka Petra Šandová a dodává, že odborná péče jí úplně změnila život.

„Začala jsem sportovat, dokonce závodně běhám a účastním se překážkových závodů jako Spartan Race nebo Predátor. Cítím se jako úplně jiný člověk, připadám si mladší, atraktivnější a plná energie a všímá si toho i mé okolí. Do sportování se nakonec se mnou zapojil i manžel a spoustu aktivit můžu sdílet se svými syny. Obrovsky mi to zvedlo sebevědomí a jsem teď daleko vyrovnanější a spokojenější,“ usmívá se a spokojená je i její rodina.

„Děti i manžel jsou na mě pyšní a v mém úsilí mě podporují. Podnikáme spoustu sportovních i turistických výprav, Hodně času trávíme vysokohorskou turistikou, během a lyžováním,“ pochvaluje si.