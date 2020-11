Bývalý voják se po bombovém útoku zhroutil. Projedl se k obezitě

„Když jsem se vrátil do Los Angeles, jedl jsem v přepočtu i sedm tisíc kalorií denně. Prostě jsem jen jedl a skoro nic jiného nedělal. Jen ke snídani jsem byl schopen sám sníst dva obrovské jablečné koláče, k tomu vajíčka, něco malého navíc a zapil jsem to dvěma litry sladké limonády,“ sdělil pro server Real-fix.com.



Po návratu do USA se živil jako právní poradce. Do práce jezdil autem a neměl žádný pohyb. Před tím byl přitom zvyklý, že každý den cvičil. „Potil jsem se před svými klienty, sotva popadal dech a měl velké problémy s tím, abych udržel krok s ostatními kolegy,“ pokračoval.

Chtěl se dostat zpět do kondice, ale už na začátku věděl, že to bez pomoci nezvládne. Nebyl schopen se ze dne na den vzdát milovaného jídla. Po konzultaci s lékařem našel jediné možné východisko, kterým byla operace žaludku.

„Doktor mi řekl, že mi operace přidá dvacet let života, o která bych býval přišel, kdybych byl extrémně obézní. Prošel jsem opět velkou změnou. Jím zhruba dva tisíce kalorií denně a hýbu se. Chodím do posilovny. Změnilo se toho hodně. Ještě před rokem bych ani neměl odvahu dát svou fotku do aplikace na randění, dnes už se těším na to, že si najdu partnerku,“ doplnil.



Operaci žaludku nebere jako osobní prohru, naopak je hrdý na to, že na ni měl odvahu. Mnoho lidí z jeho okolí ho kvůli tomu zatracovalo. Nechápali, proč nezačne méně jíst a víc cvičit. „Bez operace bych to nezvládl,“ dodal.