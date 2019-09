Snažíte se, ale nehubnete? Šest snadných kroků ke zdravému a krásnému tělu

1 Zapisujte si jídelníček i pohybovou aktivitu

Byla by chyba zkrátka jen přestat jíst nebo se stravovat na první pohled zdravě. Náš jídelníček mnohdy tvoří z velké části nezdravé potraviny nebo prostě jen přehlížíme pamlsky, které si dopřáváme mezi hlavními jídly. Vezměte do ruky tužku a nejméně týden si poctivě zapisujte všechno, co sníte a vypijete.

Pokud se ve zdravém stravování alespoň trochu orientujete, snadno poznáte, co je ve vašem jídelníčku špatně. Pokud ne, je lepší obrátit se na nutričního specialistu. I jemu se bude při sestavování vašeho výživového plánu hodit, když bude mít přehled o vašich návycích.

„Všechny potraviny i tekutiny, které podle vás nepatří do zdravého životního stylu, označte zvýrazňovačem a snažte se je konzumovat méně často. Díky tomu si uděláte v jídle řád a vyhnete se i nebezpečnému přejídání,“ nabízí jednoduchou radu hlavní nutriční specialistka Monika Bartolomějová ze sítě výživových poraden Svět zdraví.

Změny by se ovšem neměly týkat jen stravování, přidat budete muset i co se týká pohybu. „Fyzickou aktivitu si můžete kontrolovat přes aplikaci v telefonu, chytré hodinky, ale stejně tak vám poslouží i obyčejný zápisník. Není nutné, abyste si počítali počet spálených kalorií. Ze všeho nejdříve zjistěte, kolik pohybu reálně máte,“ upozorňuje Kateřina Hollerová, hlavní trenérka fitness centra pro ženy Contours.