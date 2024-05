Silonky jsou passé. Lidé se zasekávají v době, kdy je móda bavila, míní stylistka

Přiznám se, že jsem před schůzkou s vámi stála před šatníkem docela dlouho. Jsem vhodně oblečená?

Perfektně. Oceňuju klobouk i kožené rukavičky. Pro klobouky mám slabost, ale málokdo má odvahu je nosit. Vy máte všechno navíc krásně sladěné.

V čem při oblékání nejčastěji děláme chybu?

Nedáme si záležet. Nejhorší je odfláknutý vzhled, na kterém je vidět, že nám vůbec nesejde na tom, jak vypadáme. Vezmeme si první, co nás napadne, co je čisté a nemusíme to žehlit.

Dokážete podle oblečení odhadnout, jaký člověk je?

Oblečení o člověku i jeho charakteru vždy hodně vypovídá. Možná víc, než by si sám přál. Neupravený vzhled vytvoří jasný první dojem, ať už chceme, nebo ne. U žen často vnímám nedostatek sebedůvěry a snahu na sebe příliš neupozorňovat a splynout s davem. Možná proto je kolem nás potom záplava fádní černé, bílé a šedé.