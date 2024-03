Terapie módou. Mysleme na sebe a nebojme se vyčnívat, vyzývá stylistka

Nejedna holčička sní o tom, že se bude živit módou. Byl to i váš dětský sen?

Ano, i já jsem už jako malá holka byla fascinovaná módou, hrozně jsem toužila se jí jednou nějak věnovat. Pocházím ale z malé vesnice na jižní Moravě, a když jsem šla studovat do Brna, tak jsem o své budoucnosti přemýšlela spíš rozumově: Co bych mohla dělat, aby mě to bavilo, ale také uživilo. Móda mi v tom druhém aspektu přišla dost nedosažitelná už i kvůli tomu, že jsem nikdy neměla ambici vycestovat do velkých měst, jako jsou Milán nebo New York.

Kdy jste si tedy svůj sen splnila?

Vystudovala jsem ekonomii se zaměřením na marketing, který mě také moc baví. Po nějakých prvních pracovních zkušenostech jsem nakonec začala dělat ve stavební firmě a do toho jsem začala školit facebookovou a instagramovou reklamu. První krok směrem k módě přišel až před dvěma lety, kdy jsem se rozhodla za odměnu absolvovat školu stylu u Alenky Šafratové v Praze.