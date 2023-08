Herečky vědí, co potřebují. To stylisti si vymýšlejí kraviny, říká návrhář Kohout

Když jsme si domlouvali rozhovor, psal jste, že chodíte do práce. Souvisí to nějak s návrhářstvím?

Už přes pět let několikrát do měsíce pracuji jako kustod v Doxu. Využívám ten čas k tomu, abych pozoroval lidi, přemýšlel a v duchu si tvořil nové modely. Všechny moje kolekce vlastně vznikly tam.

Přenášíte pak modely na papír?

Vůbec ne. Kreslení mi nejde, všechno si modeluji jen v hlavě a nápady bodově zapisuji. Myslím, že mám velmi dobrou fantazii a paměť, takže mi to takto stačí. Střih tvořím přímo na látce, prvotní bývá jednoduchý, následně ho zkouším přímo na figuríně. Vrstvím, špendlím, různě si s látkou hraji.