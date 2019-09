Nahota i extravagance. Co přinesl podzimní Fashion Week

Zuzana Kubíčková

Zahájení Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku proběhlo 30. srpna v karlínské Invalidovně. Netradičně ještě ten den představila kolekci Zuzana Kubíčková, první dáma české vysoké krejčoviny. Éterické manekýny se ukázaly v luxusních modelech, od návštěvníků je však dělilo sklo – Kubíčková je totiž nechala zavřít do vitrín.

„Pojali jsme to spíš jako prezentaci, není to klasická přehlídka. Divákům jsme dali nahlédnout do světa krejčovského salónu. Tato kolekce je velmi komorní a zabývá se studií dámského saka, které je podle mě zlatým hřebem krejčovského umu,“ sdělila Kubíčková TOP STAR magazínu.