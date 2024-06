Zůstaňte svá a přitom trendy. Tady je několik zásad, kterých se držte

Nejspíš jste už také viděla pár televizních pořadů, v rámci nichž stylista totálně překope šatník nějaké dámě a ona pak vypadá nádherně. Ale co nastane v momentě, kdy se vypne kamera?

Dotyčná se většinou vrátí ke „svému“ starému způsobu oblékání, protože v tom novém… No, prostě se v něm necítí, ač všichni tvrdí, že je to senzační. K tomu nejde říct nic jiného, než buďte svá.

Bez toho, aniž byste přijala nový styl za vlastní, to zkrátka nejde. A ano, tak by to mělo být, oblečení by mělo být v souladu s vaší osobností, zároveň by vám ale nemělo ubližovat.

Jak na to? Než si na sebe dáte své oblíbené kousky, připomeňte si, že na problémové partie patří jen tmavé nelesknoucí se materiály a pouze minimum vzorů, švů, volánů a dalších poutačů pozornosti.

Třeba saténové tělové legíny si z těchto důvodů raději ani nepořizujte, běžným smrtelnicím nezalichotí a svá v nich určitě nebudete.

Také vrstvení je prima, ale nesmí se to s ním přehánět, ztratila byste siluetu těla, podobně jako v případě, že si vyberete moc hrubé a nepoddajné látky. Upnuté oblečení by mělo být z trošku silnějších materiálů, to volné ze splývavějších.

Co se kabelek týče, čím jste „větší“, tím objemnější volte, malé vyvolávají v kombinaci s korpulentní postavou silně disproporční dojem.