Látky na inaugurační outfit vybírám v Miláně, říká stylistka prezidenta Pavla

Designérka, návrhářka a autorka značky MAY Studio Štěpánka Pivcová se stala důležitým členem prezidentova týmu. Petra Pavla a jeho ženu obléká od začátku jeho kampaně. Jak se spolupracuje s Petrem Pavlem za zavřenými dveřmi? Co se v jeho šatníku změnilo? A proč hned po rozhovoru odletěla do Milána?