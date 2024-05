Elegance neznamená usedlost. Najděte v ní čistotu i propracovanost

Ptáte se, co je to vlastně ta elegance? Slavný módní návrhář Christian Dior kdysi pravil, že podle něj je to směs čistoty, jednoduchosti, pečlivosti a osobitosti. Uměla byste se podle takového poměrně vágního vymezení obléct?

Asi by to bylo trochu složitější. Je ale namístě připomenout, že to rozhodně nefunguje tak, jak nám kdysi tvrdili – že se dívka vybouří, a když se změní v ženu středního věku, bude po vystřídání všech možných a nemožných stylů prostě elegantní, v překladu usedlá dáma s helmou na hlavě, v krimplenových kalhotách a umělé blůzce.

Elegance určitě není jen klasika, je nutné sledovat trendy, protože s nimi jde ruku v ruce. Zároveň je v tom i ona čistota, propracované ladění a hra na nedbalost.

Vyhrnuté rukávy, rozepnuté knoflíčky saka nebo ledabyle omotaný šál, to vše je třeba umět pojmout „správně“. Tři barvy stačí, říká se někdy, a u elegantního outfitu to lze dobře aplikovat, dodá to onu jednoduchost a pěkně vystihne podstatu tohoto stylu.