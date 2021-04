Musím být i psycholog, změnu často hledají lidé zdrcení životem, říká stylistka

Jak jste se stala stylistkou?

Nikdy jsem po tom netoužila. Dnes za mnou chodí především mladé slečny, co mají udělat, aby se tomu mohly také věnovat, a já vlastně nevím, co jim mám poradit. Je pravda, že mám základ v umělecké a oděvní škole a odmalička inklinuji k umění. Začínala jsem jako grafička v tiskárně, ale moc mě to nebavilo. Potřebuji být v pohybu. Takže jsem tenkrát otevřela Zlaté stránky, zabořila do nich prst, který padl na Dům módy. Zavolala jsem tam a kupodivu mě vzali. Nejprve jsem vymýšlela, jak mají vypadat výlohy, a když jsme začali dělat módní přehlídky, automaticky jsem vytvářela styling modelek, aniž bych vlastně věděla, že dělám styling! Prostě jsem to nějak dávala dohromady.

Když si člověk na něco hraje a snaží se být za každou cenu in, je to vidět i na oblečení, které na něm vypadá směšně. Rút Šariská stylistka