Od předčasné ejakulace po hledání bodu G. Deset rad sexuologa Radima Uzla

„Každý z nás alespoň jednou v životě onanoval, a kdo by to chtěl popřít, ten onanuje dosud.“ To je jeden z mnoha bonmotů, kterými proslul propagátor sexuologie a erotiky lékař Radim Uzel, který ve věku 82 podlehl vážné nemoci. Pojďme si připomenout některé jeho trefné rady a postřehy.