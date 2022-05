Zemřel sexuolog Radim Uzel, bojoval s rakovinou žaludku

Informaci o úmrtí jako první přinesl deník Blesk. Podle toho Uzel zemřel v noci z neděle na pondělí ve Fakultní nemocnici Motol. „Děda zemřel z neděle na pondělí v motolské nemocnici,“ potvrdil Blesku jeho vnuk Jan Uzel s tím, že pohřeb bude v rodinném kruhu.

Radim Uzel se na veřejnosti ukázal naposledy 7. března 2022, když se účastnil se předávání státních vyznamenání na Pražském hradě. Od prezidenta Miloše Zemana dostal medaili Za zásluhy. Předávání se původně mělo konat již v roce 2020, kvůli covidu však byla ceremonie odložena. Uzel byl pohublý a bylo vidět, že bojuje s vážnou nemocí. Přiznal, že se mu po zdravotní stránce nedaří dobře a jeho stav se nevyvíjí pozitivně.

Uzel působil jako sexuolog, vysokoškolský profesor a soudní znalec. Za svůj život vystoupil v řadě televizních i rozhlasových pořadů, publikoval v tisku a napsal řadu odborných i populárních knih o antikoncepci, plánovaném rodičovství a poruchách plodnosti.

Byl absolventem brněnské lékařské fakulty. Vedl gynekologickou sexuologii a endokrinologii v Ostravě, po roce 1989 přešel do Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. Byl čestným předsedou Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu.

Kromě vědecké a osvětové činnosti se Uzel angažoval také v politice. Na počátku 90. let stál u zrodu neparlamentní Nezávislé erotické iniciativy (později přejmenované na Nezávislou iniciativu). Několikrát kandidoval do Senátu, naposledy v roce 2012 za Stranu práv občanů Zemanovce na Břeclavsku. V červnu 2002 byl na kandidátce národních socialistů pro volby do Poslanecké sněmovny, do parlamentu se však nikdy nedostal.

Řada kolegů ho kritizovala

Uzel na sebe v minulosti upozornil výroky, za které ho kritizovala řada odborníků i veřejnosti. V rozhovoru v DVTV řekl, že „muž je od přírody zvíře,“ a ženy měly počítat s tím, že muži jsou od přírody agresivnější a podle toho se zařídit. V rozhovoru tvrdil i to, že za svou kariéru poplácal po zadku desítky zdravotních sester a nepovažuje to za nevhodné. „Někdy to může představovat proteplení mezilidských vztahů,“ dodal. Uzel kritizoval také pohled, že by měl muž od ženy vyžádat před pohlavním stykem souhlas.

Někteří sexuologové a psychologové se proti jeho názorům vymezili. Ospravedlňoval podle nich sexuální násilí a zlehčoval problematiku sexuálního obtěžování. Ženskoprávní organizace na něj podaly stížnost České lékařské komoře za nedodržování etických standardů lékaře. Právník Pavel Houdek a sexuoložka a soudní znalkyně Želmíra Herrová zpochybnili jeho způsobilost pro vykonávání funkce soudního znalce.

V roce 2021 přišel Uzel o manželku, se kterou žil dvaapadesát let. Řekl, že stres ze ztráty partnera je tím největším, který člověka potká. Poté mu diagnostikovali rakovinu, kvůli které podstoupil dva chirurgické zákroky a chemoterapie.

Poprvé o nádoru promluvil v říjnu 2021. „Pokoušeli se to dokonce operovat, dvakrát se to nepodařilo. Jícen se onkologickou léčbou jakž takž ještě drží, ale moc života už ve mně není,“ řekl tehdy Uzel pro iDNES.cz.

S vážnými zdravotními problémy se potýkal i kvůli covidu, kterým se nakazil na podzim roku 2020. Infekci chytil u kamarádů, když se koupali v bazénu. „Dokonce jsme tam zpívali písně, až později jsem se dozvěděl, že to je vlastně to největší nebezpečí. Přestal jsem se po pár dnech těšit na jídlo, bylo mi najednou odporné. A ztratil jsem čich. Ani to víno už mi nechutnalo,“ popsal své počáteční příznaky.

Nemoc však nabrala rychlý spád, po třech dnech začal mít problémy s dýcháním a byl hospitalizován na infekčním oddělení Ústřední vojenské nemocnice. Problémy s dýcháním přetrvávaly, sexuologovi lékaři diagnostikovali oboustranný zápal plic. Nakonec ho přeložili na 1. LF UK a ÚVN v Praze, kde mu byla zjištěna a léčena plicní embolie.

V posledních letech života otevřeně hovořil o svém špatném zdravotním stavu. „Nakonec to vypadá, že umřu. Strach ze smrti nemám. Nakonec umřeme všichni. Jen přitom nechci mít moc velké bolesti. Ale to už dnes dokážou zařídit. Jako lékař mohu trošičku odhadnout, kolik mi zbývá času. Řekl bych tak do roka a do dne. Co naděláte,“ dodal.