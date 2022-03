Smrti se nebojím, jen bolesti. Do roka a do dne tu nebudu, říká Radim Uzel

„Loni mi odešla manželka Helena (†76). Byli jsme spolu přes padesát let. Všechny statistiky říkají, že úmrtí stálého partnera je největším stresem, který vás může potkat,“ říká Radim Uzel v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Na mou nemoc, která tu stále je a pokračuje, přišli v Motole po gastroskopii, při které objevili polyp. Z toho při následné histologii zjistili, že je to rakovina. Pokoušeli se to dokonce operovat, dvakrát se to nepodařilo. Jícen se onkologickou léčbou jakž takž ještě drží, ale moc života už ve mně není,“ popisuje známý český gynekolog, sexuolog a popularizátor sexuologie.

„K tomu jsem měl velmi těžký průběh covidu. Takové tři rány člověka potkají v krátké době po sobě… Je vědecky dokázáno, že optimismus ten život dokáže trošičku prodloužit. Kdybych to sbalil a řekl, že už mě to nebaví a že už tu nechci být, je samozřejmě jasné, že je konec,“ říká.

„Nakonec to vypadá, že umřu. Strach ze smrti nemám. Nakonec umřeme všichni. Jen přitom nechci mít moc velké bolesti. Ale to už dnes dokážou zařídit. Jako lékař mohu trošičku odhadnout, kolik mi zbývá času. Řekl bych tak do roka a do dne. Co naděláte,“ dodává.

Radim Uzel má vážné zdravotní problémy od podzimu 2020, kdy čelil velmi těžkému průběhu covidu a kvůli plicní embolii byl na hranici života a smrti.

„Třetí den jsem se začal dusit. A tak bylo jasné, že to sám doma nezvládnu. Odvezli mě do vojenské nemocnice. To jsem už cítil, že na mě sáhla smrt,“ popsal tehdy ve 13. komnatě České televize chvíle, kdy už se loučil se životem.

„Když jsem slyšel, že mám embolii, vyděsil jsem se. V jednu chvíli už to bylo vážné, protože mi začali vedle postele stavět paravan. Jakožto lékař jsem věděl, že jakmile přijde paravan, je zle. Ptal jsem se ošetřujícího, zda už na mě sahá smrt. Odpověděl, že je to kvůli pacientovi na vedlejším lůžku. Ten opravdu bohužel do rána zemřel. A to člověka moc nepovzbudí,“ dodal Uzel.