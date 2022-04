Anální sex už není tabu. Ano mu říkají spíš mladší ženy s vyšším vzděláním

Anální sex, který 18. dubna oslaví mezinárodní den, v posledních letech láká čím dál víc lidí, především mladých. Nejedná se ovšem o mainstreamovou či rutinní záležitost, bývá spíš oživením sexu pro speciální příležitosti.

Podle loňské zprávy amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí si už aspoň jednou během svého sexuálního života anální sex vyzkoušelo 36 procent dotázaných žen a 42 procent dotázaných mužů.

Muže anální sex většinou láká, ženy mu ale příliš neholdují. Zřejmě i z toho důvodu, že pro 70 procent z těch, které si jej vyzkoušely, se jednalo o bolestivou zkušenost. Citlivě provedený anální sex přitom ve většině případů vede u žen k orgasmu.

„Diskomfort a bolest jsou obvykle hlavními důvody, proč se především ženy do análního sexu nechtějí pouštět. Pro některé rovněž stále představuje určité nečisté stigma. Muže naopak často láká, protože jde o akt hojně rozšířený v pornografii,“ vysvětluje Adam Durčák z e-shopu Růžovýslon.cz, který prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou.

Potvrzení mužnosti i snaha potěšit partnera

Na otázku, proč lidé tuto sexuální praktiku zařazují do svého erotického repertoáru, existuje víc odpovědí. Nikoli překvapivě se motivace dělí podle pohlaví.

Podle britského průzkumu uveřejněného v medicínském žurnále BMJ Open chtějí muži pomocí análního sexu zažít větší uspokojení než při vaginální penetraci, láká je vyzkoušet praktiky, jež viděli v pornu, a také ho berou jako potvrzení své mužnosti.

Ženy naopak v souvislosti s análním sexem nejčastěji zmiňovaly strach a poškozenou reputaci, a pokud jej podstoupily, pak hlavně proto, aby potěšily partnera.

Existuje však i skupina žen, u nichž má návrh na anální sex větší šanci uspět. Podle studie amerických odborníků, která analyzovala data národní studie National Survey of Family Growth, si „anál“ nejčastěji dopřávají ženy mezi 20 a 30 lety s vyšším vzděláním, vyšším příjmem a bez náboženského vyznání.

Běžnější je tato forma sexu také mezi ženami vdanými či s dlouhodobým partnerem, těmi, které přišly o panenství před 16. narozeninami nebo už měly stejnopohlavní sex.

Vzhůru k mokrému orgasmu

Přestože je anální sex stále ženami vnímán spíš jako bolestivý zážitek, pokud je prováděn správně, stane se naopak nezapomenutelným milováním. Anální otvor je totiž mimořádně bohatý na citlivá nervová zakončení, z nichž některá jsou přímo propojena s oblastí genitálií. Jeho stimulace tak může přinést jedinečný požitek.

Podle starší studie amerických výzkumníků například celých 94 procent žen, které si během svého posledního milování anální sex vyzkoušely, jej zakončily orgasmem. Anální sex totiž dokáže současně nepřímo stimulovat jak bod G, tak i bod A, které mají potenciál přinést ženě celotělový orgasmus, a dokonce i tzv. squirt neboli mokrý orgasmus.

Jak na bezpečný a příjemný anální sex

1. Nenechte se do análního sexu nutit. Žena by neměla mít pocit, že je do análního sexu nucena, muž by měl vnímat její pocity a obavy.

2. Partner by měl postupovat pomalu a opatrně. „Zkuste partnerku nejdříve penetrovat jen prstem a sledujte její reakce. Vyzkoušejte různé pozice, postupně přidejte další prsty, pak anální kolík nebo menší vibrátor. K samotné penetraci penisem přistupte až tehdy, kdy vám dá svolení ,“ radí Adam Durčák.

3. Nezapomeňte na kondom. Pohlavní choroby a infekce se šíří i análním sexem

4. Lubrikujte. Zvlhčení je základem u všech sexuálních technik, anální sex není výjimkou.